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السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأجريت للسيسي مراسم استقبال رسمية قبيل بدء القمة، إذ صافح كبار مستقبليه، كما صافح أمير دولة الكويت أعضاء الوفد المصري المرافق للرئيس. وأكد السيسي، خلال لقائه، أمير الكويت أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وذلك بحسب متحدث الرئاسة.وفي ذات السياق، استقبل السيسي، في وقت سابق اليوم، بمقر إقامته بالكويت،
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مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
طفل-ضعيف-السمع

إخضاع كل المواليد الجدد للمسح السمعي إجباريا

قررت الدولة، إخضاع كل المواليد الجدد ابتداءً من شهر سبتمبر، للمسح السمعي بشكل إجباري قبل استخراج شهادة الميلاد. وعلقت الدكتورة إيمان عبد البديع استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، على الخبر قائلة: "كلمة إجباري الناس بقت تاخدها بتساؤل الدولة ليه عاوزة تعملها إجباري؟، لكن دا لمصلحة الطفل، لأن يمكن الأهالي ميبقوش واخدين بالهم، وهو اختبار بسيط وسهل جدا"، مضيفة: "عندنا أكتر من 2.5 مليون مولود في السنة، ولو كانت نسبة الإعاقات ماشية مع المعدلات العالمية، فهي نسبة مش قليلة إنه يكون عندها ضعف سمع".
مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (2)

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (3)

السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء. ووصل السيسي وصل، مساء أمس السبت، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، وسيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

سفير الكويت: زيارة السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات

أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في مقال نشر له، اليوم الأحد، بجريدة "الأنباء" الكويتية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة، قائلا: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".
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