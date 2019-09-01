السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت للسيسي مراسم استقبال رسمية قبيل بدء القمة، إذ صافح كبار مستقبليه، كما صافح أمير دولة الكويت أعضاء الوفد المصري المرافق للرئيس. وأكد السيسي، خلال لقائه، أمير الكويت أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وذلك بحسب متحدث الرئاسة.وفي ذات السياق، استقبل السيسي، في وقت سابق اليوم، بمقر إقامته بالكويت،