اتهمها بالنشوز ففضحته للقاضي: «مجوعنى وحياتي هم وغم»
لا يكسوها وطفليها ولا يعالجهم ويكتفى بمنحهم جزءا ضئيلا من راتبه لسد رمقهم وهو ما دفع الزوجة لإقامة دعوى نفقة وهي على ذمته فضربها وطردها ثم أقام ضدها دعوى نشوز
تحرير:سماح عوض الله
٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
انهيار زوجة- تعبيرية
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها خلالها بالعجز عن واجباتها الأسرية، ويطالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط مستحقاتها المادية قبل تطليقها، فى الوقت الذى أصرت خلاله الزوجة على حضور جلسة الدعوى يمحكمة الأسرة بإمبابة، لتبادل زوجها الاتهامات، وتصمه بالبخل والجبروت وانعدام الرحمة والإنسانية، وأخذت تؤكد: "أنا لو مكنة كان لازم أعطل وماينفعش معايا تصليح ولا قطع غيار، أنا بقالى 5 سنين متجوزاه، عمره ما أخدني لدكتور، ولا اشترالى دواء، ولا قالي كلمة عدلة تبل ريقي وتشد حيلي، حياتي معاه كلها هم وغم".
كشفت الزوجة فى نزاعها القضائي أنها أقامت ضد زوجها دعوى نفقة، طالبته فيها بتكاليف العلاجات التى تلقتها بعد مغادرتها مسكن الزوجية هربًا من شح زوجها وجبروته فى التعامل معها واستهلاكها كخادمة يحرص على تشغيلها طوال اليوم، وتضمنت تكاليف العلاج "تركيب أسنان، وتركيب مفصل بالركبة، وعلاجات للأنيميا، وتكاليف
كشفت الزوجة فى نزاعها القضائي أنها أقامت ضد زوجها دعوى نفقة، طالبته فيها بتكاليف العلاجات التى تلقتها بعد مغادرتها مسكن الزوجية هربًا من شح زوجها وجبروته فى التعامل معها واستهلاكها كخادمة يحرص على تشغيلها طوال اليوم، وتضمنت تكاليف العلاج "تركيب أسنان، وتركيب مفصل بالركبة، وعلاجات للأنيميا، وتكاليف علاج للدورة الدموية بالجسد، وكذلك صحة الإبصار".
تضحك الزوجة بسخرية وهي تقول ببؤس يسيطر على ملامحها: «هو اللى وصلني لكل ده، هو اللى هلك صحتى وأخذني لحم ويريد رميي عظما، فحتى عظامي لم تسلم منه واستهلكها ببخله ودناءته، فهل يُعقل أن إنسانا من لحم ودم، تظهر فى كل الصور متفتحة كالوردة، تجرى الدموية والحيوية فى عروقها وتظهر على ملامحها، فى كل مناسبات العائلة واحتفالاتها، تختفى فجأة، وتتدهور وتنكمش وتختفى وكأنها رحلت من على وجه الأرض، فعلى مدار 5 سنوات كاملة لم يشتر لي زوجي ولو جوربا، ولم يأخذني إلى طبيب لمداواتي وعلاجي».
وتشرح أن زوجها يتعامل مع نوبات مرضها بهدوء أعصاب ومبدأ: "دلوقتي هتبقى كويسة"، ويستوى لديه فى ذلك البرد والحمّى وآلام العظام، حتى خلال حملها مرتين لم يكن يكلف خاطره للذهاب بها إلى طبيب لمتابعة حملها، فقط كان يكتفى بأمرها أن تذهب إلى الوحدة الصحية لمتابعة التطعيمات والحمل إن اشتد عليها الوجع، وخلال الحملة والرضاعة كانت أسنانها تتكسر من الوهن، فلم يأخذها مرة إلى طبيب لعلاجها، حتى تساقطت وباتت تحتاج إلى تركيب أسنان.
تؤكد الزوجة أن زوجها موظف يقبض راتبا معقولا وكافيا للعيش الكريم، لكنه يمنحها منه حد الكفاف لها وطفليهما، وبالكاد تعد أكلات شعبية بسيطة طوال الشهر، بينما لا يعبأ زوجها بأى مطالب للأسرة من ملبس وعلاج وغير ذلك، "حتى إن طفليها اعتادا تقبل الملابس القديمة من أقاربهم ليرتديانها، ولا يتمنيان شيئا ويطلبانه وعندهما رجاء أنهما سيحصلان عليه، فدائمًا أبسط شيء بالنسبة لهما حلم ومطمع يوقنان أنه مستحيل".
وضع الأسرة وبخل الزوج أصاب الزوجة باكتئاب، وجعل الأمراض تتمكن منها، وباتت تعاني من مشكلات فى العظام وآلام فى المفاصل، ورغم بلوغها بالكاد الأربعين من عمرها فقد تساقطت أسنانها، وتكفلت أسرتها بتركيب أسنان ثابتة لها، كما داهمها التهاب المفاصل، واستدعت حالتها جراحة تركيب "ركبة"، وكذك تكفلت أسرتها وأهل الخير بتكاليف العملية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها، لمطالبته بمبلغ يسمح لها وطفليها بالعيش بآدمية.
وتشرح الزوجة أن زوجها جن جنونه بسبب مطالبتها قضائيا له بنفقات لنجله، وتعدى عليها بالضرب، وأكدت أن زوجها طردها من مسكن الزوجية، وأنها ليست ناشزا بخلاف زعمه، وأقامت ضده دعاوى نفقة إضافية للسكن ولعلاجها، وهو ما جعله يقيم ضدها دعوى نشوز، قدمت خلالها للمحكمة أوراق المنازعات القضائية بينهما، السابقة على دعوى النشوز، وطالبت محاميها بإعداد مذكرة للمحكمة، روت فيها كل تفاصيل معاناتها، بينما اختتمت حديثها لنا على هامش الدعوى: "رضينا بالهم والهم مش راضي بينا.. مستحملاه على كل اللي بيعمله وفى الآخر يتهمني إنى أنا ناشز".