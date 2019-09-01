اتهمها بالنشوز ففضحته للقاضي: «مجوعنى وحياتي هم وغم»

لا يكسوها وطفليها ولا يعالجهم ويكتفى بمنحهم جزءا ضئيلا من راتبه لسد رمقهم وهو ما دفع الزوجة لإقامة دعوى نفقة وهي على ذمته فضربها وطردها ثم أقام ضدها دعوى نشوز

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

انهيار زوجة- تعبيرية

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها خلالها بالعجز عن واجباتها الأسرية، ويطالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط مستحقاتها المادية قبل تطليقها، فى الوقت الذى أصرت خلاله الزوجة على حضور جلسة الدعوى يمحكمة الأسرة بإمبابة، لتبادل زوجها الاتهامات، وتصمه بالبخل والجبروت وانعدام الرحمة والإنسانية، وأخذت تؤكد: "أنا لو مكنة كان لازم أعطل وماينفعش معايا تصليح ولا قطع غيار، أنا بقالى 5 سنين متجوزاه، عمره ما أخدني لدكتور، ولا اشترالى دواء، ولا قالي كلمة عدلة تبل ريقي وتشد حيلي، حياتي معاه كلها هم وغم".

كشفت الزوجة فى نزاعها القضائي أنها أقامت ضد زوجها دعوى نفقة، طالبته فيها بتكاليف العلاجات التى تلقتها بعد مغادرتها مسكن الزوجية هربًا من شح زوجها وجبروته فى التعامل معها واستهلاكها كخادمة يحرص على تشغيلها طوال اليوم، وتضمنت تكاليف العلاج "تركيب أسنان، وتركيب مفصل بالركبة، وعلاجات للأنيميا، وتكاليف