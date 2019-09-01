طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

تحرير:أحمد جاد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.

يذكر أن الطفل "ياسين"، لقى مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية ما تسبب في وفاة الطفل، واستغرقت رحلة البحث عن جثته قرابة ساعة ونصف الساعة، حتى تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث