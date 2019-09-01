أنشيلوتي: أظهرنا قدرتنا على منافسة يوفنتوس

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

أنشيلوتي

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه نابولي أمس أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي أثبتت قدرة فريقه على منافسة السيدة العجوز، إلا أن أول 60 دقيقة في المباراة تشعره بالمرارة الشديدة، ففي تلك المباراة التي يمكن اعتبارها من الآن من مباراة الموسم في الدوريات الأوروبية، تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة في أول 60 دقيقة، وتمكن نابولي من العودة في نتيجة المباراة والتعادل 3-3، إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، منح من خلاله الانتصار ليوفنتوس.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لسكاي سبورتس عقب المباراة: "يمكننا المنافسة معهم، ولكننا خسرنا فرصة، بدأنا اللعب ونحن مهزومون، وبالرغبة والقدرة والقتال، تمكنا من العودة، ولكن الساعة الأولى من المباراة تترك طعم المرارة في فمي، كنت سأشعر بالإحباط أيضًا حتى لو انتهت المباراة بالتعادل". وأضاف: "منحنا يوفنتوس

وقال أنشيلوتي في تصريحات لسكاي سبورتس عقب المباراة: "يمكننا المنافسة معهم، ولكننا خسرنا فرصة، بدأنا اللعب ونحن مهزومون، وبالرغبة والقدرة والقتال، تمكنا من العودة، ولكن الساعة الأولى من المباراة تترك طعم المرارة في فمي، كنت سأشعر بالإحباط أيضًا حتى لو انتهت المباراة بالتعادل".



وأضاف: "منحنا يوفنتوس فرصة الضغط وخلق المشكلات، بإدارة أفضل للمباراة، كان يمكن أن نحصل نحن على الأفضلية".



وتابع: "مع وجود 8 لاعبين في منطقة الجزاء، يجب أن تكون الرقابة أفضل من ذلك، استقبلت شباكنا أهدافا كثيرة في مباراتين فقط، بسبب أن المشكلة لا تتعلق بلاعب واحد بل هي مشكلة جماعية، ولكنها لا تتعلق أيضًا بالتضحية أو بالجودة".