هاتوا بطايقكم| سقوط عصابة سرقت 650 ألفا من وكيل شركة

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

متهمون- صورة أرشيفية

«اقفوا وهاتوا بطايقكم.. إحنا مباحث»، كلمات وقع صداها في أذهان ومسامع وكيل مالي بشركة في محافظة بني سويف، ألقاها عليه أشخاص مجهولون، استسلم لهم، وسلمهم مفاتيح السيارة، ليكتشف بعدها سرقة 650 ألف جنيه، وفرار هؤلاء الأشخاص، ليقع الرجل في شباك عصابة إجرامية محترفة، انتحلت صفة ضباط شرطة، استولوا على متعلقاتهم المالية، وفروا هاربين، قبل أن ينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزتهم 371 ألف جنيه، بينما تم ضبط السيارتين المستخدمتين.

تلقى مركز شرطة سمسطا التابع لمديرية أمن بني سويف، بلاغا من وكيل إحدى الشركات، قال فيه إنه وفي أثناء توجهه لأحد البنوك لإيداع 650 ألف جنيه وبصحبته شخصان آخران، مستقلين سيارة ربع نقل، فوجئوا بقيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص باعتراض طريقهم واستيقافهم مدعين كونهم من رجال الشرطة، اصطحبوهم إلى السيارة

تلقى مركز شرطة سمسطا التابع لمديرية أمن بني سويف، بلاغا من وكيل إحدى الشركات، قال فيه إنه وفي أثناء توجهه لأحد البنوك لإيداع 650 ألف جنيه وبصحبته شخصان آخران، مستقلين سيارة ربع نقل، فوجئوا بقيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص باعتراض طريقهم واستيقافهم مدعين كونهم من رجال الشرطة، اصطحبوهم إلى السيارة الميكروباص، وقام أحدهم بقيادة السيارة النقل وتوجهوا بهم لمنطقة جبلية، بعدها سرقوا المبلغ المالي وفروا هاربين.



شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد هويات مرتكبي الواقعة وهم 10 أشخاص، تبين أن من بينهم نجل عم المجني عليه، ومن خلال عمل التحريات اللازمة تم ضبط 7 منهم، وأقروا تفصيليا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين، واعترف أحدهم بأنه نظرا لوجود صلة قرابة بينه وبين المجني عليه.







