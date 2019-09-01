جريمة

هاتوا بطايقكم| سقوط عصابة سرقت 650 ألفا من وكيل شركة

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
متهمون- صورة أرشيفية
متهمون- صورة أرشيفية
«اقفوا وهاتوا بطايقكم.. إحنا مباحث»، كلمات وقع صداها في أذهان ومسامع وكيل مالي بشركة في محافظة بني سويف، ألقاها عليه أشخاص مجهولون، استسلم لهم، وسلمهم مفاتيح السيارة، ليكتشف بعدها سرقة 650 ألف جنيه، وفرار هؤلاء الأشخاص، ليقع الرجل في شباك عصابة إجرامية محترفة، انتحلت صفة ضباط شرطة، استولوا على متعلقاتهم المالية، وفروا هاربين، قبل أن ينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزتهم 371 ألف جنيه، بينما تم ضبط السيارتين المستخدمتين.
تلقى مركز شرطة سمسطا التابع لمديرية أمن بني سويف، بلاغا من وكيل إحدى الشركات، قال فيه إنه وفي أثناء توجهه لأحد البنوك لإيداع 650 ألف جنيه وبصحبته شخصان آخران، مستقلين سيارة ربع نقل، فوجئوا بقيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص باعتراض طريقهم واستيقافهم مدعين كونهم من رجال الشرطة، اصطحبوهم إلى السيارة
اقرأ المزيد
النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تتلقى 4733 شكوى في 7 أشهر

أعدت النيابة الإدارية تقريرا بشأن عمل وحدة الشكاوى بها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين تحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، وأنهت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم خلال الـ7 أشهر الماضية، عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتا يكون عبئا على المواطن وشكواه، وبلغت 4733 شكوى.
جواز-سفر

«الحلم هيبقى حقيقة».. دهاء عاطل للنصب على الغلابة

السفر للعمل بالخارج، خاصة في الدول العربية، حلم يراود الكثيرين، لا سيما الشباب الباحثين عن بناء مستقبل مشرق، إلا أن البعض يقع ضحية دهاء خارجين عن القانون يلهثون وراء جمع المال وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع أحد الأشخاص لترك مسقط رأسه بمحافظة البحيرة والقدوم إلى الجيزة وتحديدا منطقة الطالبية غربي المحافظة، لإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، يتخذها مركزا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر والعمل بالخارج.
ندم

اتهمها بالنشوز ففضحته للقاضي: «مجوعنى وحياتي هم وغم»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها خلالها بالعجز عن واجباتها الأسرية، ويطالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط مستحقاتها المادية قبل تطليقها، فى الوقت الذى أصرت خلاله الزوجة على حضور جلسة الدعوى يمحكمة الأسرة بإمبابة، لتبادل زوجها الاتهامات، وتصمه بالبخل والجبروت وانعدام الرحمة والإنسانية، وأخذت تؤكد: "أنا لو مكنة كان لازم أعطل وماينفعش معايا تصليح ولا قطع غيار، أنا بقالى 5 سنين متجوزاه، عمره ما أخدني لدكتور، ولا اشترالى دواء، ولا قالي كلمة عدلة تبل ريقي وتشد حيلي، حياتي معاه كلها هم وغم".
كلبش

«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
اقرأ المزيد من الأخبار
اغتصاب

خطفوا قاصرا واغتصبوها.. إحالة 4 شباب إلى الجنايات

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الأحد، بإحالة 4 متهمين "شباب" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل، إذ تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة المجني عليها، والذي أظهر فقد الفتاة عذريتها وأثبت الاعتداء الجنسي عليها أكثر من مرة، وبعد الانتهاء من التحقيقات كاملة أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى الجنايات. ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة.
طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
جثة-فتاة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
طعن-بالسكين

كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org