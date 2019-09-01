جريمة

«الحلم هيبقى حقيقة».. دهاء عاطل للنصب على الغلابة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
جواز سفر
جواز سفر
السفر للعمل بالخارج، خاصة في الدول العربية، حلم يراود الكثيرين، لا سيما الشباب الباحثين عن بناء مستقبل مشرق، إلا أن البعض يقع ضحية دهاء خارجين عن القانون يلهثون وراء جمع المال وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع أحد الأشخاص لترك مسقط رأسه بمحافظة البحيرة والقدوم إلى الجيزة وتحديدا منطقة الطالبية غربي المحافظة، لإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، يتخذها مركزا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر والعمل بالخارج.
تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط المتهم، وقيامه بالإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن ورواتب مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على (4 جوازات
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النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تتلقى 4733 شكوى في 7 أشهر

أعدت النيابة الإدارية تقريرا بشأن عمل وحدة الشكاوى بها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين تحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، وأنهت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم خلال الـ7 أشهر الماضية، عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتا يكون عبئا على المواطن وشكواه، وبلغت 4733 شكوى.
القبض على متهمين - أرشيفية

هاتوا بطايقكم| سقوط عصابة سرقت 650 ألفا من وكيل شركة

«اقفوا وهاتوا بطايقكم.. إحنا مباحث»، كلمات وقع صداها في أذهان ومسامع وكيل مالي بشركة في محافظة بني سويف، ألقاها عليه أشخاص مجهولون، استسلم لهم، وسلمهم مفاتيح السيارة، ليكتشف بعدها سرقة 650 ألف جنيه، وفرار هؤلاء الأشخاص، ليقع الرجل في شباك عصابة إجرامية محترفة، انتحلت صفة ضباط شرطة، استولوا على متعلقاتهم المالية، وفروا هاربين، قبل أن ينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزتهم 371 ألف جنيه، بينما تم ضبط السيارتين المستخدمتين.
ندم

اتهمها بالنشوز ففضحته للقاضي: «مجوعنى وحياتي هم وغم»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها خلالها بالعجز عن واجباتها الأسرية، ويطالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط مستحقاتها المادية قبل تطليقها، فى الوقت الذى أصرت خلاله الزوجة على حضور جلسة الدعوى يمحكمة الأسرة بإمبابة، لتبادل زوجها الاتهامات، وتصمه بالبخل والجبروت وانعدام الرحمة والإنسانية، وأخذت تؤكد: "أنا لو مكنة كان لازم أعطل وماينفعش معايا تصليح ولا قطع غيار، أنا بقالى 5 سنين متجوزاه، عمره ما أخدني لدكتور، ولا اشترالى دواء، ولا قالي كلمة عدلة تبل ريقي وتشد حيلي، حياتي معاه كلها هم وغم".
كلبش

«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
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مباحث الطالبية تضبط 21 حالة اشتباه في حملة مكبرة

وجهت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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القبض على عنصر إجرامي و4 مشتبه بهم في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
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حملة مكبرة لفحص قاطني الشقق المفروشة في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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