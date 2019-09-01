«الحلم هيبقى حقيقة».. دهاء عاطل للنصب على الغلابة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

جواز سفر

السفر للعمل بالخارج، خاصة في الدول العربية، حلم يراود الكثيرين، لا سيما الشباب الباحثين عن بناء مستقبل مشرق، إلا أن البعض يقع ضحية دهاء خارجين عن القانون يلهثون وراء جمع المال وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع أحد الأشخاص لترك مسقط رأسه بمحافظة البحيرة والقدوم إلى الجيزة وتحديدا منطقة الطالبية غربي المحافظة، لإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، يتخذها مركزا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر والعمل بالخارج.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط المتهم، وقيامه بالإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن ورواتب مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على (4 جوازات

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط المتهم، وقيامه بالإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن ورواتب مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على (4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه- كمية من تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية بأسماء عديد من ضحاياه "مزورة بالكامل"- كمية من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج- أكليشيه يحمل اسم الشركة المشار إليها- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج- أجندة مدونة بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والوظائف المطلوبة- كمية من المطبوعات الدعائية تحمل ذات الاسم).



