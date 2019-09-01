رسميا.. المقاصة يتعاقد مع أيمن حفني

تحرير:أحمد محمد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

أيمن حفني

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، صباح اليوم الأحد، مع أيمن حفني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء، وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الفيومي في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام، في حضور الدكتور طارق عبد الباري، نائب رئيس النادي ومحمد مجدى عضو مجلس الإدارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.

وكان انتقال أيمن حفني لصفوف المقاصة قد شهد مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يومًا، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج، مدير التسويق بالمقاصة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي. ولكن تم حسم

وكان انتقال أيمن حفني لصفوف المقاصة قد شهد مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يومًا، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج، مدير التسويق بالمقاصة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي.



ولكن تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام، والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وتم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الناديين.



وتسلم عصام سراج الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميا باتحاد الكرة لمشاركته مع الفريق في الموسم الجديد.

