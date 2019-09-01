رياضة

توني كروس يستبعد فوز ألمانيا بيورو 2020

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
توني كروس
توني كروس
قلل الألماني توني كروس من حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب يورو 2020، مشيرًا إلى أن الماكينات لا توجد في قائمة المرشحين للفوز باللقب، وذلك على الرغم من البداية المثالية لأبطال العالم في 2014، في التصفيات المؤهلة للبطولة، من خلال حصد العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات على حساب كل من هولندا بنتيجة 3-2 وبيلاروسيا بنتيجة 2-0 وإستونيا بنتيجة 8-0، وتستقبل ألمانيا يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري هولندا قبل أن ترحل يوم 9 من نفس الشهر لمواجهة إيرلندا الشمالية.
وقال كروس حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: "لا يزال ينقصنا شيء ما كي نكون ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن بشكل عام نحن نسير في الطريق الصحيح". وأضاف نجم ريال مدريد البالغ من العمر 29 عامًا: "أصبحنا أكثر قوة من الوضع الذي كنا عليه في كأس العالم، لديَّ شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضًا
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ديبالا (2)

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
ايمن-حفنى

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع أيمن حفني

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، صباح اليوم الأحد، مع أيمن حفني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء، وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الفيومي في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام، في حضور الدكتور طارق عبد الباري، نائب رئيس النادي ومحمد مجدى عضو مجلس الإدارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.
كارلو أنشيلوتي (2)

أنشيلوتي: أظهرنا قدرتنا على منافسة يوفنتوس

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه نابولي أمس أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي أثبتت قدرة فريقه على منافسة السيدة العجوز، إلا أن أول 60 دقيقة في المباراة تشعره بالمرارة الشديدة، ففي تلك المباراة التي يمكن اعتبارها من الآن من مباراة الموسم في الدوريات الأوروبية، تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة في أول 60 دقيقة، وتمكن نابولي من العودة في نتيجة المباراة والتعادل 3-3، إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، منح من خلاله الانتصار ليوفنتوس.
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ريال- مدريد‎ (2)

ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
ريال مدريد - خيتافي‎

تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستبث مواجهة ريال مدريد وروما، في المباراة الودية المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد (2019- 2020)، وسبق أن أذاعت قناة الشارقة الرياضية مواجهة برشلونة مع نابولي، في المباراة الودية أيضا التي أقيمت فجر اليوم، وحقق فيها الفريق الإسباني فوزا عريضا على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
توني-كروس

كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
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