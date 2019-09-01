توني كروس يستبعد فوز ألمانيا بيورو 2020

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

توني كروس

قلل الألماني توني كروس من حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب يورو 2020، مشيرًا إلى أن الماكينات لا توجد في قائمة المرشحين للفوز باللقب، وذلك على الرغم من البداية المثالية لأبطال العالم في 2014، في التصفيات المؤهلة للبطولة، من خلال حصد العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات على حساب كل من هولندا بنتيجة 3-2 وبيلاروسيا بنتيجة 2-0 وإستونيا بنتيجة 8-0، وتستقبل ألمانيا يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري هولندا قبل أن ترحل يوم 9 من نفس الشهر لمواجهة إيرلندا الشمالية.

وقال كروس حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: "لا يزال ينقصنا شيء ما كي نكون ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن بشكل عام نحن نسير في الطريق الصحيح". وأضاف نجم ريال مدريد البالغ من العمر 29 عامًا: "أصبحنا أكثر قوة من الوضع الذي كنا عليه في كأس العالم، لديَّ شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضًا

وقال كروس حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: "لا يزال ينقصنا شيء ما كي نكون ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن بشكل عام نحن نسير في الطريق الصحيح".



وأضاف نجم ريال مدريد البالغ من العمر 29 عامًا: "أصبحنا أكثر قوة من الوضع الذي كنا عليه في كأس العالم، لديَّ شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضًا أدرك أننا ما زلنا في حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام".



يذكر أن ألمانيا ودعت مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات في مفاجأة مدوية، في مجموعة ضمت كلا من السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.



وسبق أن توج الألمان بلقب اليورو 3 مرات من قبل أعوام 1972 و1980 و1996، وفي آخر نسخة التي أقيمت في فرنسا عام 2016، ودعت البطولة من نصف النهائي على يد أصحاب الأرض.