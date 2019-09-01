جريمة

النيابة الإدارية تتلقى 4733 شكوى في 7 أشهر

أنهت وحدة الشكاوى في النيابة الإدارية خلال الـ7 أشهر الماضية عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين، ومن أبرزها مشكلات الحذف من التموين وانقطاع الإنترنت
تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أعدت النيابة الإدارية تقريرا بشأن عمل وحدة الشكاوى بها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين تحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، وأنهت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم خلال الـ7 أشهر الماضية، عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتا يكون عبئا على المواطن وشكواه، وبلغت 4733 شكوى.
صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، بأنه ورد لوحدة الشكاوي المركزية من شكاوى المواطنين 4733 شكوى، أحيلت منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق في 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582
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