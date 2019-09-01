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هل السكر البني مفيد لصحة مرضى السكري؟

إذا كنت تعاني من مرض السكري فيجب عليك أن تحد من استهلاك الكربوهيدرات قدر الإمكان، ما يؤثر في معدلات السكر في الدم، والصحة بشكل عام
تحرير:إسراء سليمان ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
السكر البني
السكر البني
هل يعني كونك مريض سكر أن تتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بكميات معقولة من السكر؟ بالطبع لا، كل ما في الأمر أن تقوم باتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن ثم تتمكن من الإدارة الجيدة لمعدلات السكر في الدم. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض المفاهيم الخاطئة في ما يتعلق بتناول السكر البني، فعلى الرغم من أنه في النهاية مصنوع من نفس المصدر، فالسكر البني يعد بديلا طبيعيا وصحيا للسكر الأبيض، إذ عليك إدراجه في نظامك الغذائي. وذلك نقلا عن "health line".
تفهُّم فوائد السكر البني وتأثيره فى الصحة يعد مهما بشكل كبير بالنسبة لمرضى السكري، فيصنع كل من السكر البني والأبيض من مصادر مشابهة تتمثل في بنجر السكر ونبات قصب السكر، حيث يصنع السكر البني من خلال إضافة العسل الأسود إلى السكر الأبيض المكرر، فيمنحه لونا أسود، إضافة إلى قيمة غذائية عالية، بما في ذلك كميات
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تيريزا ماي ورياضة المشي

ممارسة التمارين في السبعينات تقوي العضلات

التمارين الرياضية مهمة جدا في مراحل العمر المختلفة، وإذا كنت في السبعينات أو الثمانينات ولم تمارس الرياضة يوما فما زال بإمكانك اللحاق، فقد وجد خبراء في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة أن كبار السن الذين لم يسبق لهم ممارسة التمارين الرياضية يستطيعون الاستفادة عند الذهاب إلى الجيم، كما كان لديهم نفس القدرة على بناء عضلاتهم كرياضيين مدربين تدريبا عاليا من نفس العمر. وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أنه لم يفت الأوان على الإطلاق لتقوية اللياقة البدنية، سواء من خلال ممارسة المشي أو غيره من التمارين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
السلطات-الباردة (4)

دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
عقار-للسكر-يعالج مرض-الكلى

للحفاظ على صحة الكلى.. اتبع 5 نصائح رائعة

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة وأعضاء حيوية، كل عضو مسؤول عن وظائف مهمة، وإذا حدث أي خلل، يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية الرائعة، حيث تتميز الكلية بقدرة كبيرة على الحفاظ على حياة البالغين، وتتحكم الكليتان بشكل كبير في إنتاج الهرمونات، وتحويل المعادن والفيتامينات في الجسم إلى عناصر مهمة، وتطهير الدم. ولكن انخفاض وظائف الكلى تدريجيا لا يُلاحَظ إلا بعد فوات الأوان؛ لذلك فإن اتباع عادات صحية أمر طبيعي للحفاظ على الكلى، نقلا عن "daily health post".
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