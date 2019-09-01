هل السكر البني مفيد لصحة مرضى السكري؟

إذا كنت تعاني من مرض السكري فيجب عليك أن تحد من استهلاك الكربوهيدرات قدر الإمكان، ما يؤثر في معدلات السكر في الدم، والصحة بشكل عام
هل يعني كونك مريض سكر أن تتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بكميات معقولة من السكر؟ بالطبع لا، كل ما في الأمر أن تقوم باتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن ثم تتمكن من الإدارة الجيدة لمعدلات السكر في الدم. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض المفاهيم الخاطئة في ما يتعلق بتناول السكر البني، فعلى الرغم من أنه في النهاية مصنوع من نفس المصدر، فالسكر البني يعد بديلا طبيعيا وصحيا للسكر الأبيض، إذ عليك إدراجه في نظامك الغذائي. وذلك نقلا عن "health line".
تفهُّم فوائد السكر البني وتأثيره فى الصحة يعد مهما بشكل كبير بالنسبة لمرضى السكري، فيصنع كل من السكر البني والأبيض من مصادر مشابهة تتمثل في بنجر السكر ونبات قصب السكر، حيث يصنع السكر البني من خلال إضافة العسل الأسود إلى السكر الأبيض المكرر، فيمنحه لونا أسود، إضافة إلى قيمة غذائية عالية، بما في ذلك كميات
تفهُّم فوائد السكر البني وتأثيره فى الصحة يعد مهما بشكل كبير بالنسبة لمرضى السكري، فيصنع كل من السكر البني والأبيض من مصادر مشابهة تتمثل في بنجر السكر ونبات قصب السكر، حيث يصنع السكر البني من خلال إضافة العسل الأسود إلى السكر الأبيض المكرر، فيمنحه لونا أسود، إضافة إلى قيمة غذائية عالية، بما في ذلك كميات صغيرة من المعادن والفيتامينات.
يتميز السكر البني بسعرات حرارية منخفضة، إضافة إلى معدلات قليلة من الكربوهيدرات، مقارنةً بالسكر الأبيض، وبجانب ذلك يحتوي السكر البني على الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، وبالنسبة لزيادة السكر في الدم، فأثبتت العديد من الدراسات أن السكر الأبيض والبني يتألفان في الأساس من السكروز، فكل منهما يزيد من معدلات السكر في الدم؛ على سبيل المثال، الأطعمة المقلية والبطاطا الحلوة والفشار.
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بناءً على ذلك، الحفاظ على معدلات صحية من السكر يعد مهما بشكل كبير لمرضى السكري، فإدارة استهلاكك من الكربوهيدرات والأطعمة التي تحتوي على السكريات تدعم بشكل كبير نسبة السكر في الدم، وتقلل من خطورة الإصابة بتعقيدات صحية متعلقة بمرض السكري.
مرضى سكر النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد
إذا كنت تعاني من مرض السكري، فالسكر البني ليس أكثر صحة من السكر الأبيض، ضع في اعتبارك أن أي نوع من السكريات المضافة ينبغي أن يقتصر على جزء من نظام غذائي صحي، ومن ثم فإن استهلاك كميات كبيرة من السكر مرتبط بشكل كبير بخطورة الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني والسمنة ومرض الكبد الدهني. واقترحت بعض الأبحاث أن الإفراط في السكر يضعف من حساسية الأنسولين، التي تشير إلى أي مدى يستجيب جسمك للأنسولين، حيث يتميز الأنسولين بتنظيم معدلات السكر في الدم، وبناءً على ذلك، يقلل تلف مقاومة الأنسولين من قدرتك على نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا بكفاءة عالية، فالأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، عليهم الانتباه جيدًا إلى كمية السكر المتناولة.
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إضافة إلى ذلك، اقترحت جمعية القلب الأمريكية أنه يجب تقليل كمية السكر المضافة إلى أقل من 6 ملاعق في اليوم، أي ما يعادل 25 جراما، أي 100 سعر حراري للنساء، وأقل من 9 ملاعق للرجال (37.5 جرام، 150 سعرا حراريا) في اليوم للرجال.
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إذا كنت تعاني من مرض السكري، يجب عليك أن تحد من استهلاك الكربوهيدرات قدر الإمكان، ما يؤثر في معدلات السكر في الدم، والصحة بشكل عام، فعليك تناول طعام صحي متمثل في الخضراوات والفواكه، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجسم، كما يمكنك اتباع أنظمة غذائية صحية؛ على سبيل المثال "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على تناول معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، وزيادة العناصر الغذائية الأخرى، فالتعايش مع مرض السكري ليس أمرا مستحيلا، بل يحتاج إلى تغيير في أسلوب الحياة.
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