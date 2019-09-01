هل السكر البني مفيد لصحة مرضى السكري؟

إذا كنت تعاني من مرض السكري فيجب عليك أن تحد من استهلاك الكربوهيدرات قدر الإمكان، ما يؤثر في معدلات السكر في الدم، والصحة بشكل عام

تحرير:إسراء سليمان ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

السكر البني

هل يعني كونك مريض سكر أن تتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بكميات معقولة من السكر؟ بالطبع لا، كل ما في الأمر أن تقوم باتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن ثم تتمكن من الإدارة الجيدة لمعدلات السكر في الدم. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض المفاهيم الخاطئة في ما يتعلق بتناول السكر البني، فعلى الرغم من أنه في النهاية مصنوع من نفس المصدر، فالسكر البني يعد بديلا طبيعيا وصحيا للسكر الأبيض، إذ عليك إدراجه في نظامك الغذائي. وذلك نقلا عن "health line".

تفهُّم فوائد السكر البني وتأثيره فى الصحة يعد مهما بشكل كبير بالنسبة لمرضى السكري، فيصنع كل من السكر البني والأبيض من مصادر مشابهة تتمثل في بنجر السكر ونبات قصب السكر، حيث يصنع السكر البني من خلال إضافة العسل الأسود إلى السكر الأبيض المكرر، فيمنحه لونا أسود، إضافة إلى قيمة غذائية عالية، بما في ذلك كميات