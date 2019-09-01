التحالف العربي يعلق على قصف سجن باليمن

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

متحدث التحالف العربي

علق المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، على الهدف الذي تم قصفه في محافظة ذمار وسط اليمن. وقال المالكي في بيان له، اليوم الأحد: "إن الهدف من عملية القصف العسكري مشروع"، نافيا رواية جماعة أنصار الله الحوثي عن وجود سجن للأسرى في هذه المنطقة، بحسب "العربية". وأضاف أن "القوات المشتركة استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".

وتابع متحدث التحالف: "لدينا ما يثبت أن الميليشيات استخدمت هذا الموقع لتخزين الطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي"، مؤكدا أن الإعلام الحوثي المضلل أعلن أن التحالف قصف أحد السجون، والهدف الذي قصفه التحالف يبعد 10 كيلومترات عن المدينة، مضيفا: "الحوثيون قاموا بتغيير الرواية، وإذا كان هناك سجن، أو إخفاء