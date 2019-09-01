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إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية وتلقي قنابل حارقة

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
مقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني، وقامت بإلقاء مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود. وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع "الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الحرائق التي اندلعت في المنطقة الحدودية اللبنانية نشأت بفضل عمليات قامت بها قواتنا في المنطقة". وهاجمت إسرائيل بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
بينما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق، عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.  وأفاد مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية
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التحالف العربي يعلق على قصف سجن باليمن

علق المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، على الهدف الذي تم قصفه في محافظة ذمار وسط اليمن. وقال المالكي في بيان له، اليوم الأحد: "إن الهدف من عملية القصف العسكري مشروع"، نافيا رواية جماعة أنصار الله الحوثي عن وجود سجن للأسرى في هذه المنطقة، بحسب "العربية". وأضاف أن "القوات المشتركة استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".
أكراد-سوريا (1)

أكراد سوريا يعلنون استعدادهم لمواجهة أردوغان

ردت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة إذا لم تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة. وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس "سوريا الديمقراطية": "إن محادثات أردوغان الأخيرة في موسكو أدت إلى هدنة مؤقتة، لكنها كشفت أيضًا عن عجز نقاط المراقبة التركية عن حماية مناطق خفض التصعيد"، مضيفًا أن الروس لم يستجيبوا لمطالبه بتأجيل فتح الطريق الدولي الذي يمر من إدلب، لذلك لم تفتح أنقرة حدودها أمام المزيد من اللاجئين رغم تظاهرات باب الهوى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
أنور قرقاش

الإمارات تعلق على خلافها مع السعودية حول اليمن

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تقارير تفيد وجود تصدع بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ونفى قرقاش ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إن "دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن". وأضاف أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
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الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
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