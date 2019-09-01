إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية وتلقي قنابل حارقة

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

مقاتلة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني، وقامت بإلقاء مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود. وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع "الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الحرائق التي اندلعت في المنطقة الحدودية اللبنانية نشأت بفضل عمليات قامت بها قواتنا في المنطقة". وهاجمت إسرائيل بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.

بينما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق، عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. وأفاد مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية