طلع البدر علينا.. ولا يزال (2)

د. مجدي العفيفي

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

وفي كل عام تتجلى إشراقات الهجرة المحمدية العظيمة كحدث تاريخي لا يزال، وسيظل، مفعما بالحضور الآنـي والآتـي أيضا، إذ هو من التحولات التي تتأبى على أن تكمن أو تقبع في خزانة التاريخ متحفيا، شأنها غير شأن أحداث كثيرة وحوادث شتى.. كثيرة هي الإشارات والبشارات التي تفيض على كل ذي حجر من كينونة وسيرورة وصيرورة صاحب الهجرة العظيمة، صلى الله عليه وملائكته، بجمالياتها ومتوالياتها ومتتالياتها، وعلى رأسها منظومة (نهجر لنهاجر) التي سننهل منها في التجليات القادمة.

هذه الفاصلة الكبرى في مسيرة التاريخ الإنساني تحرض القلم تحريضا جميلا، وتلهمه دائما ومضات متجددة من ومضاتها التي تخترق الزمان والمكان والإنسان والعصر والتاريخ والجغرافيا والمجتمع والناس والعولمة ونعيق الحداثة الكاذبة وعويل ما يسمى وَهْمًا بـ(القوى العظمى) التي تؤكد الأحداث والتحولات أنها قوى بلاستيكية،

هذه الفاصلة الكبرى في مسيرة التاريخ الإنساني تحرض القلم تحريضا جميلا، وتلهمه دائما ومضات متجددة من ومضاتها التي تخترق الزمان والمكان والإنسان والعصر والتاريخ والجغرافيا والمجتمع والناس والعولمة ونعيق الحداثة الكاذبة وعويل ما يسمى وَهْمًا بـ(القوى العظمى) التي تؤكد الأحداث والتحولات أنها قوى بلاستيكية، فقط امتصت دماء الشعوب المغلوبة على أمرها بشكل أو بآخر. إنهم ليسوا عمالقة لكننا نقزم أنفسنا -كما سنرى بعد سطور- فالأيام دول.

أين الإمبراطوريات المعاصرة التي تعاقبت على البشرية؟ أين إمبراطورية القرن الثامن عشر الفرنسية؟ لقد انتحرت، وأين إمبراطورية القرن التاسع عشر البريطانية التي غابت عنها الشمس؟ غابت هي أيضا، ثم غشيت العالم الموجة الألمانية والإيطالية، وفي نهاية القرن الماضي اختفت الإمبراطورية السوفييتية في غمضة عين! وبقيت القوة الأمريكية التي تبدو آيلة لللسقوط، الأمر الذي يؤكده باحثون ومحللون أمريكيون إذ إنها هي التي كانت مرشحة للانهيار! فما هي بإمبراطورية وما هي بحضارة، ولن تكون أبدا، فقط هي تبهر الأنظار الضعيفة بأوهامها وصلفها وغرورها وقد حجبت الأخريات، بشكل أو بآخر ثم راحت تنفرد وتستفرد بالعالم المسكين منذ بداية (مهرجان 11 سبتمبر الكوميدي) إياه، وهذا مستحيل لأنه ضد سنن الحياة وقوانين الكون!

لقد تداولوا الأيام أو بالأحرى هي التي تداولتهم، بأربعة معسكرات فكرية شكلت ملامح القرن العشرين: الشيوعية أو المادية الجدلية (روسيا) والوجودية (فرنسا) والتحليلية (بريطانيا) والبراجماتية (أمريكا)، وقد أثبتت الأيام والمغامرات أنها مؤقتة بعدما أوهمت البشرية بأنها (الفردوس) فإذا بها تحطمت وتناثرت والبقية تترنح، وتتململ، وتتملص من مصيرها المنتظر، وتتقلص في ذاتها لأنها تحمل أسباب فنائها في ذاتها! راحوا يقرنون الدين بالديناميت، ويقترفون ربط الدين بالسكين، ويختلقون السببية المزيفة بين الإسلام والاستسلام والإنكار والانفجار والتفجير.

والذين أطلقوا على هذه الدول مصطلح (إمبراطوريات) هم المستشرقون المغرضون، طبقا لمعطيات التاريخ غير المزور، الذي لا يذكر الجنود إنما يذكر الملوك، ومن ثم يوصف بأنه أكبر مصنع لتكييف الهوى (!!)، فلا واحدة من هذه

(الدول - الإمبراطوريات) تساوي جناح بعوضة بجوار الإمبراطورية العثمانية التي حكمت العالم بالعدل وأقامت الميزان 600 عام أو يزيد، حتى تكالبوا عليها بكل الوسائل الرخيصة والدنيئة والإجرامية.. حاولوا أن يخفوا الشرق.. طلسموه، اتهموه عبر القرون الأخيرة بالتخلف والرجعية، واللا مرجعية، وفي نفس الوقت نهبوا ثرواته وأخمدوا ثوراته، وقطعوا حواراته، وشوهوا حضاراته، وشوشوا على نهاراته، أو خيّل إليهم ذلك!

راحوا يلهثون في مضمار التاريخ وساحة الجغرافيا وكادت أنفاسهم تتقطع ولا تتقاطع، وراح الغرب يراجع نفسه، وأوهم العالم بلعبة (حوار الحضارات) و(حوار الأديان) و(حوار الثقافات) وغير ذلك من الألاعيب البهلوانية، إذ كيف تتحاور حضارة عريقة مثل الحضارة الفرعونية أو الهندية أو الصينية أو العربية أو الإسلامية مع حضارة الهامبورجر، وثقافة الساندويتش وعقيدة الذين يرفعون شعار: (لا إله إلا الدولار)!!

الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا.. هكذا قال المفكر البريطاني «كبلنج» في أوائل القرن الماضي! قالها الرجل ولا أحد يدري إن كانت نيته حسنة، من حيث إن لكل حضارة خصوصيتها أو من حيث العنصرية والترفع والتكبر، وفي كلتا الحالتين يمثل الصدق عنوانا كبيرا لفهم هذه المقولة، وتميل الكفة إلى الترفع والتكبر!

نعم لن يلتقيا.. وشواهد التاريخ ماثلة ومشاهده المؤلمة تبرهن على ذلك.

هذه واحدة من التحديات الكبرى التي تواجهني كإنسان مسلم لا يعادي أحدا، لكنه يتخذ من السماحة سراجا منيرا للسير في شارع العصر الحديث بانفعالاته وتفاعلاته وتكتلاته، إنهم هم الذين يشعلون الصراع معي، فأنا المسالم لا الاستسلامي.

في داخلهم الذي يكشفه ظاهرهم ويفضحهم الثأر الحضاري لا يزال موجودا.. وعلى سبيل المثال في أوروبا في العصور الوسطى كانت تعيش مقطوعة الأنفاس من الهلع -كما يصفها المحللون- لأنهم ظنوا أن القيامة ستقوم في ذلك اليوم (سنة ألف) بينما كان (ابن سينا) قد فرغ من العلوم كلها وأعلن أنه لم يتجدد له بعدها شيء.

وفي وقت أصدرت فيه الدومينيكان بأوروبا قرارا بتحريم دراسة الفلسفة وتعاطي الفنون والعلوم كان (البيروني) يعلن نظرية أن الأرض تدور حول الشمس، والتي قال بها بعده (كوبرنيك)، وكان (الحسن بن الهيثم) يكتب للناس قوانين الضوء ويجرب التجارب على المرايا والعدسات المخروطية وعلى آلة التصوير بينما كان نبلاء أوروبا يتهربون من الفن العسير الذي هو: القراءة والكتابة!

مثل هذه التحديات وما أكثرها هي التي يجب أن تشغلنا فننشغل بها بدلا من الانشغال والمشاغلة في أمور تستهلكنا، وبأمور تدمينا، وتلقينا تحت سنابك العصر الذي لا يعترف إلا بالقوة.. والقوة لم تعد قوة عضلات ولا قوة رصاص.. القوة قوة العقل والفكر والانتماء لا قوة الديناميت.

أنا لا أقف على الأطلال ولا أبكي على الآباء والأجداد، ولا ينبغي ولكني أتكئ على جداري الحضاري الذي لا ينقض وما ينبغي له.. وهذا من حقي. إنها ثنائية زوجية لا يستقيم صراط الحياة إلا بها.

واهمون هم.. إذ يزعمون أنهم أخرجونا من التاريخ.. وصيرونا جزءا من الجغرافيا.. وجعلونا رقعة مكدسة مزينة ببعض المال والنفط.. لكن: أي تاريخ هذا؟ وأية جغرافيا هذه؟ وأية حضارة تلك التي تسكر على دماء الدول وأحشائها، كل حين وآخر يشكلون في الغرب جبهة للوقوف في وجه المد الديني، لا سيما الإسلامي، في مختلف أنحاء العالم ونشرت وسائل الإعلام الأوروبية ذلك تحت عنوان

(الحملة الصليبية للمحفل الأكبر).

وقد ورد في الخبر أن محفل الشرق الكبير الماسوني سينظم اجتماعات ومؤتمرات ومسيرات لحماية العلمانية أمام تطور الحركات الإسلامية، واختزلت الإشكالية في السؤال: دين أو لا دين! وصرح الرأس الأعظم للمحفل الماسوني (!!) بأن العلمانية والليبرالية تتعرضان لهجوم مكثف من قبل الأديان وأنه تقرر تشكيل الجبهة العلمانية ضد الجبهة الدينية، وهذه الجبهة العلمانية تتشكل من بعض الاشتراكيين واللادينيين ومؤيدي الفكر الغربي المتطرف الأعمى والماسونيين وأعضاء ورواد نوادي الروتاري والليونز (!!).

وأبدا..

لن أظل كإنسان مؤمن مسلم موحد بالخالق العظيم في موقف المدافع عن نفسي وكياني وكينونتي، أمام من يزعمون أنهم الأعلون.. ولكن هيهات هيهات. لما يدّعون ويزعمون ويكابرون!

وإلى اللقاء في الومضة الهجرية التالية.