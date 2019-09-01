إخضاع كل المواليد الجدد للمسح السمعي إجباريا

قررت الدولة، إخضاع كل المواليد الجدد ابتداءً من شهر سبتمبر، للمسح السمعي بشكل إجباري قبل استخراج شهادة الميلاد. وعلقت الدكتورة إيمان عبد البديع استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، على الخبر قائلة: "كلمة إجباري الناس بقت تاخدها بتساؤل الدولة ليه عاوزة تعملها إجباري؟، لكن دا لمصلحة الطفل، لأن يمكن الأهالي ميبقوش واخدين بالهم، وهو اختبار بسيط وسهل جدا"، مضيفة: "عندنا أكتر من 2.5 مليون مولود في السنة، ولو كانت نسبة الإعاقات ماشية مع المعدلات العالمية، فهي نسبة مش قليلة إنه يكون عندها ضعف سمع".
وذكرت عبد البديع، في مداخلة لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن": "الأفضل نبتدي من أول ولادة الطفل، زي ما بيتعمل اختبار الغدة عن طريق كعب الرجل، هيحصل في نفس المكان ونفس الوقت اختبار بسيط للمسح السمعي، في الوحدات الصحية، المواطن مش هيتعب ولا هيتكلف حاجة، والحالة اللي بنكتشف عندها مشكلة
وذكرت عبد البديع، في مداخلة لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن": "الأفضل نبتدي من أول ولادة الطفل، زي ما بيتعمل اختبار الغدة عن طريق كعب الرجل، هيحصل في نفس المكان ونفس الوقت اختبار بسيط للمسح السمعي، في الوحدات الصحية، المواطن مش هيتعب ولا هيتكلف حاجة، والحالة اللي بنكتشف عندها مشكلة بنحولها للتشخيص العلاجي بعد كدا، في مستشفيات بالمجان تابعة لوزارة الصحة".
وأوضحت: "قرار الكشف السمعي على الأطفال الجدد جاء في إطار المبادرات الرئاسية، وهو مشورع قومي، يعني منتج مش هيتعمل فترة وهيقف، دا لكل الأطفال طول الوقت، ومش هيبقى في وحدات معينة أو يتم الانتقال لمدارس أو مراكز"، معلنة: "الدولة وفرت الأجهزة في أكتر من 1300 وحدة صحية حتى الآن، موزعين على جميع محافظات الجمهورية على حسب الكثافة السكانية الموجودة فيها".