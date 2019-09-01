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إخضاع كل المواليد الجدد للمسح السمعي إجباريا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
طفل ضعيف السمع - صورة أرشيفية
طفل ضعيف السمع - صورة أرشيفية
قررت الدولة، إخضاع كل المواليد الجدد ابتداءً من شهر سبتمبر، للمسح السمعي بشكل إجباري قبل استخراج شهادة الميلاد. وعلقت الدكتورة إيمان عبد البديع استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، على الخبر قائلة: "كلمة إجباري الناس بقت تاخدها بتساؤل الدولة ليه عاوزة تعملها إجباري؟، لكن دا لمصلحة الطفل، لأن يمكن الأهالي ميبقوش واخدين بالهم، وهو اختبار بسيط وسهل جدا"، مضيفة: "عندنا أكتر من 2.5 مليون مولود في السنة، ولو كانت نسبة الإعاقات ماشية مع المعدلات العالمية، فهي نسبة مش قليلة إنه يكون عندها ضعف سمع".
وذكرت عبد البديع، في مداخلة لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن": "الأفضل نبتدي من أول ولادة الطفل، زي ما بيتعمل اختبار الغدة عن طريق كعب الرجل، هيحصل في نفس المكان ونفس الوقت اختبار بسيط للمسح السمعي، في الوحدات الصحية، المواطن مش هيتعب ولا هيتكلف حاجة، والحالة اللي بنكتشف عندها مشكلة
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«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
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طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

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السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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