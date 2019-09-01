يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

باولو ديبالا

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.

وقال المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في هذا الشأن لسكاي سبورتس: "يمكننا تأكيد عدم وجود أي احتمالية لرحيل ديبالا هذا الصيف". وأضاف: "هذا النادي يرغب دائما في ترك انطباع جيد، وهذا السبب في رغبة اللاعبين في العودة إليه من جديد بعد الرحيل، وخير مثال على ذلك مؤخرًا عودة كل من جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي". وتابع:

وقال المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في هذا الشأن لسكاي سبورتس: "يمكننا تأكيد عدم وجود أي احتمالية لرحيل ديبالا هذا الصيف".



وأضاف: "هذا النادي يرغب دائما في ترك انطباع جيد، وهذا السبب في رغبة اللاعبين في العودة إليه من جديد بعد الرحيل، وخير مثال على ذلك مؤخرًا عودة كل من جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي".



وتابع: "علينا عدم نسيان أن يوفنتوس يوجد على قمة الدوري الإيطالي منذ 3000 يوم، ونجوم الفريق هم أول من يصلون إلى التدريبات وآخر من يرحلون".



يذكر أن ديبالا يرغب في البقاء في صفوف يوفنتوس، إلا أن أسلوب لعبه الذي لا يناسب خطط المدرب ماوريسيو ساري، دفعه للتفكير في الرحيل.

