رياضة

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
وقال المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في هذا الشأن لسكاي سبورتس: "يمكننا تأكيد عدم وجود أي احتمالية لرحيل ديبالا هذا الصيف". وأضاف: "هذا النادي يرغب دائما في ترك انطباع جيد، وهذا السبب في رغبة اللاعبين في العودة إليه من جديد بعد الرحيل، وخير مثال على ذلك مؤخرًا عودة كل من جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي". وتابع:
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شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
ناتشو-فيرنانديز

زيدان يستبعد ناتشو من موقعة فياريال

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاد مدافعه الإسباني ناتشو، من قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة فياريال اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9 مساء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يمثل ذلك القرار مفاجأة كبيرة، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، إلى جانب قدرة ناتشو في اللعب بأكثر من مركز، ويمثل ذلك القرار صدمة كبيرة لناتشو الذي دائمًا ما فضل البقاء مع الفريق، على الرغم من تلقيه عروضا كثيرة من أندية كبرى في السابق.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
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ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
إريكسن ‎

قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
برشلونة (2)

مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
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