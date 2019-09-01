«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.

يذكر أن اختفاء الطرق الممهدة بما يليق بأسوان كمحافظة سياحية، أحد المشاكل التي تتطلب علاجا سريعا بعد تحول طرق المحافظة وشوارعها لما يشبه المدقات، سواء بالطرق الداخلية أو السريعة صحراوية كانت أم زراعية، بسبب عدم إعادة الشيء لأصله، وكثرة انفجارات خطوط الصرف الصحي، والحفر العميقة، والمطبات الصناعية العشوائية