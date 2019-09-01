جريمة

تأجيل محاكمة «حريق محطة مصر» إلى 8 سبتمبر

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
المتهمون في القضية- صورة أرشيفية
المتهمون في القضية- صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تأجيلا إداريا لجلسة 8 سبتمبر الجارى، وشملت قائمة المتهمين كلا من سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.
شهدت محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء، 27 فبراير الماضي، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف. وكشف بيان للنائب العام المستشار
اقرأ المزيد
شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
خبز-عيش

نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -7

النيابة تواجه 12 متهما بـ«لواء الثورة» بتحريات جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 12 متهما بالانضمام لما يعرف بـ«لواء الثورة»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
شهود-فى-محكمة (4)

بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org