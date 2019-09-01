تأجيل محاكمة «حريق محطة مصر» إلى 8 سبتمبر

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

المتهمون في القضية- صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تأجيلا إداريا لجلسة 8 سبتمبر الجارى، وشملت قائمة المتهمين كلا من سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.

شهدت محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء، 27 فبراير الماضي، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف. وكشف بيان للنائب العام المستشار