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دراسة: الأشقاء الأكبر عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم

عندما يأتي أخ صغير فهناك بعض الغيرة التي تظهر على الإخوة الكبار نتيجة اهتمام الوالدين بالأصغر أكثر، وكشفت الأبحاث التي قام بها العلماء عن وجود قراءات مرتفعة لضغط الدم
تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الأشقاء الأكبر والأصغر سنا
الأشقاء الأكبر والأصغر سنا
هناك صورة نمطية معروفة عن الإخوة تتمثل في أن الأكبر هو المسؤول، والأوسط غالبا ما يكون مهملا، أما الأصغر فهو آخر العنقود المتمرد والمندفع والعنيد. وكشفت الأبحاث أن الإخوة والأخوات الكبار لا يحتلون مكان الصدارة دائمًا، وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بالصحة، ووفقا للكثير من الأبحاث العلمية، فمن المرجح أن الأطفال الصغار أكثر نحافة وصحة ويعيشون حياة أطول من إخوتهم أو أخواتهم الأكبر، كما يواجه الأشقاء الكبار صراعا شاقا، كونهم عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وهناك مجموعة من الأبحاث مثيرة للاهتمام توضح لماذا يمكن أن يكون مكانك في العائلة هو سر الصحة الجيدة. وتشير الإحصاءات إلى أن الإصابة بالسمنة تزيد بنسبة 70% من خطر الإصابة بقصور في القلب -أحد الأسباب الرئيسية للوفاة- كما أنها تصيب أكثر من ربع البالغين، وتجاوزت التدخين كسبب رئيسي لأربعة أنواع من السرطان. على
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فوائد-السكر-البني

هل السكر البني مفيد لصحة مرضى السكري؟

هل يعني كونك مريض سكر أن تتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بكميات معقولة من السكر؟ بالطبع لا، كل ما في الأمر أن تقوم باتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن ثم تتمكن من الإدارة الجيدة لمعدلات السكر في الدم. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض المفاهيم الخاطئة في ما يتعلق بتناول السكر البني، فعلى الرغم من أنه في النهاية مصنوع من نفس المصدر، فالسكر البني يعد بديلا طبيعيا وصحيا للسكر الأبيض، إذ عليك إدراجه في نظامك الغذائي. وذلك نقلا عن "health line".
تيريزا ماي ورياضة المشي

ممارسة التمارين في السبعينات تقوي العضلات

التمارين الرياضية مهمة جدا في مراحل العمر المختلفة، وإذا كنت في السبعينات أو الثمانينات ولم تمارس الرياضة يوما فما زال بإمكانك اللحاق، فقد وجد خبراء في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة أن كبار السن الذين لم يسبق لهم ممارسة التمارين الرياضية يستطيعون الاستفادة عند الذهاب إلى الجيم، كما كان لديهم نفس القدرة على بناء عضلاتهم كرياضيين مدربين تدريبا عاليا من نفس العمر. وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أنه لم يفت الأوان على الإطلاق لتقوية اللياقة البدنية، سواء من خلال ممارسة المشي أو غيره من التمارين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
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صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني. نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار. على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.
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الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تدخين السجائر الإلكترونية

إصابات رئوية غامضة بين المراهقين.. هل السجائر السبب؟

رغم التحذيرات الشديدة من السجائر الإلكترونية، انتقل عدد كبير من الشباب والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأمراض الرئة الغامضة في 14 ولاية، وبناء على ذلك يحقق مسؤولو الصحة في هذا الأمر خاصة أن السلطات الطبية أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى سيتماثلون للشفاء الكامل. تشمل الأعراض صعوبة وضيقا في التنفس أو ألما في الصدر قبل دخول المستشفى، كما قال مسؤولو الصحة إن المرضى أبلغوا عن الحمى والسعال والقيء والإسهال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
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