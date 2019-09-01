مورد أسطوانات أكسجين مخالفة يتاجر بآلام المرضى

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

مستشفى - أرشيفية

الثروة على طريق ممهد بآلام المرضى.. تلخص هذه الكلمات ما عمد إليه صاحب شركة توريدات، فقد إنسانيته قبل رجولته، راح يبحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة وثراء فاحش تزداد معه أرصدته البنكية، سلم عقله إلى وساس الشيطان التي جاءت على حساب صحة المرضى غير عابئ بمصير مشؤوم سيلقاه حتما، أبرم صفقات مشبوهة مع مسئولى بعض المستشفيات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ونص الاتفاق على توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير أملا في جني المال إلا أن مباحث الأموال كان لها رأي آخر.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب شركة توريدات بالمنصورة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بالتلاعب فى كميات أسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة عن طريق توريد أسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل أسطوانات مخصصة

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب شركة توريدات بالمنصورة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بالتلاعب فى كميات أسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة عن طريق توريد أسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل أسطوانات مخصصة لتعبئة غاز الكلور أقل منها فى السعة والحجم، وذلك بالتواطؤ مع مسئولى تسلم أسطوانات غاز الأكسجين بالمستشفيات المُشار إليها.



ويعد ذلك استيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير، فضلا عن تعريض حياة المرضى بتلك المستشفيات للخطر من جراء ذلك، وبلغت قيمة الكميات المستولى عليها بما يعادل مبلغ 808 آلاف جنيه.



تم تشكيل لجنة من إدارة المستشفيات بمحافظة الدقهلية، وأسفرت عن وجود تواطؤ بين المتهم والأشخاص المنوط بهم تسلم الأسطوانات.



