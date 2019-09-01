جريمة

مورد أسطوانات أكسجين مخالفة يتاجر بآلام المرضى

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
مستشفى - أرشيفية
مستشفى - أرشيفية
الثروة على طريق ممهد بآلام المرضى.. تلخص هذه الكلمات ما عمد إليه صاحب شركة توريدات، فقد إنسانيته قبل رجولته، راح يبحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة وثراء فاحش تزداد معه أرصدته البنكية، سلم عقله إلى وساس الشيطان التي جاءت على حساب صحة المرضى غير عابئ بمصير مشؤوم سيلقاه حتما، أبرم صفقات مشبوهة مع مسئولى بعض المستشفيات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ونص الاتفاق على توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير أملا في جني المال إلا أن مباحث الأموال كان لها رأي آخر.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب شركة توريدات بالمنصورة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بالتلاعب فى كميات أسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة عن طريق توريد أسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل أسطوانات مخصصة
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شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
خبز-عيش

نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.
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جثة (3)

سر انتحار طالب حقوق بملاءة سرير داخل مصحة بالدقهلية

ضاقت به الأرض بما رحبت، لم يعد يقوى على التخلص من حالة الاكتئاب التي أضحى أسيرها، استسلم إلى وساوس الشيطان وقرر كتابة الفصل الأخير من حياته منتحرا، طالب بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، أقدم على التخلص من حياته شنقا بملاءة سرير داخل مستشفى نفسي خاص بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على أثر إصابته بمرض نفسي سبب له نوبة اكتئاب. البداية تعود إلى تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوجود حالة انتحار داخل مستشفى خاص.
جثة (3)

وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
مستشفى-طوارئ-المنصورة

التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
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