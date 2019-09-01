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كيف علق نجوم الفن على رحيل إسراء غريب؟

أسرة الفلسطينية إسراء غريب نفت تعرض ابنتهم المتوفاة للتعذيب الأسري، بينما رواية أخرى تؤكد ذلك بعد أن خرجت برفقة شقيقتها لمقابلة شاب يود التقدم لخطبتها
تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
إسراء غريب
إسراء غريب
عدد كبير من نجوم الفن تفاعلوا مع قصة قتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب (21 سنة)، التي توفيت بمدينة ساحور بمحافظة بيت لحم نتيجة التعذيب من ذويها، إذ ضربها شقيقها على رأسها فدخلت في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة، وأثارت قصتها غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص، وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك، وأطلق عدد من المتابعين هاشتاج "#كلنا_إسراء_غريب"، وشارك عبر الهاشتاج عدد من نجوم الفن، وبينهم:
الفنان محمد هنيدي نشر صورة إسراء غريب عبر "تويتر"، ودون هاشتاج "#كلنا_إسراء_غريب". للتعرف على قصة إسراء غريب اضغط هــــــــــنــــــــــــا #كلنا_اسراء_الغريب pic.twitter.com/OmUBM9TemV — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) August 31, 2019 وكتبت الفنانة نانسي عجرم، عبر "تويتر": "الشرف مش بالقتل،
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تامر-هجرس

بنات تامر هجرس يخطفن الأضواء.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
رانيا يوسف

«الآنسة فرح» لرانيا يوسف|90 حلقة بدءا من موسم الشتاء

قرر صناع مسلسل "الآنسة فرح" للنجمة رانيا يوسف والممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، وذلك على غرار النسخة الأمريكية المأخوذ منها العمل، وهو مسلسل Jane the virgin، دراما كوميدية رومانسية عرضت على 5 أجزاء، وهو دراما كوميدية رومانسية عُرضت على قناة CW بداية من عام 2014. "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.
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أحمد عبد العزيز: المسرح مهنة شاقة والعاملون به أبطال

دورة جديدة تحمل الرقم 12، أغلقت أبوابها أمس الجمعة، من فعاليات المهرجان القومى للمسرح، الذى انطلق يوم 17 أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، الذى بلا شك كان لوجوده تأثير هام فى خروج المهرجان بهذا الشكل الراقى، الذى يعبر عن قيمة مصر وثقلها الثقافى والفنى، وبه أكد أن الفن المسرحى المصرى مهما مر بأزمات، ووقفت فى طريقه العقبات التى أسهمت فى غياب هذا الفن عن أبصارنا ومسامعنا سنوات طوالا، إلا أنه باقٍ وراسخ، لما له من دور هام فى إثراء الحياة الثقافية وتنشئة الأجيال نشأة سوية.
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سيد شعلة| نجم «همام في أمستردام» يعود ويكشف سر غيابه

استطاع الفنان صبري سعد أن يلفت الأنظار إليه بشدة ويبقى في ذاكرة المشاهد العربي، بدوره القصير في فيلم "همام في أمستردام"، الذي عُرض عام 1999، أي منذ 20 عامًا، بطولة النجم محمد هنيدي. ورغم النجاح الذي حققه "سعد" بشخصية "سيد شعلة"، وجملته الشهيرة "تعبان يا همام"، فإنه اختفى عن الأنظار تمامًا، وفاجأ الجميع بالعودة للأضواء وتصدره وأسرته غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine، بسبب مشاركته في فيلم سينمائي هولندي بعنوان "عائلة الحموس"، وذلك بعد أن تغيّرت ملامحه وظهرت عليه علامات الزمن.
إليسا

هل تنضم إليسا إلى La Casa de Papel؟

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا، قناعا لشخصيات مسلسل La Casa De Papel كهدية من شبكة "نتفيلكس - Netflix". ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصير وهي تفتح صندوق الهدية وبداخله القناع، وعلقت المطربة اللبنانية كاتبة بالإنجليزية: "مستعدة لأنضم للعصابة مع البروفسور وباقي الفريق، شكرا Netflix وLa Casa De Papel"، وأضافت: "نيروبي، سنأتي لإنقاذك" مختتمة رسالتها بـ"بيروت"، وهو الاسم الذي اختارته إليسا لشخصيته احتذاء بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.
إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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