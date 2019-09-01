كيف علق نجوم الفن على رحيل إسراء غريب؟

أسرة الفلسطينية إسراء غريب نفت تعرض ابنتهم المتوفاة للتعذيب الأسري، بينما رواية أخرى تؤكد ذلك بعد أن خرجت برفقة شقيقتها لمقابلة شاب يود التقدم لخطبتها

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

إسراء غريب

عدد كبير من نجوم الفن تفاعلوا مع قصة قتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب (21 سنة)، التي توفيت بمدينة ساحور بمحافظة بيت لحم نتيجة التعذيب من ذويها، إذ ضربها شقيقها على رأسها فدخلت في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة، وأثارت قصتها غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص، وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك، وأطلق عدد من المتابعين هاشتاج "#كلنا_إسراء_غريب"، وشارك عبر الهاشتاج عدد من نجوم الفن، وبينهم:

الفنان محمد هنيدي نشر صورة إسراء غريب عبر "تويتر"، ودون هاشتاج "#كلنا_إسراء_غريب". للتعرف على قصة إسراء غريب اضغط هــــــــــنــــــــــــا #كلنا_اسراء_الغريب pic.twitter.com/OmUBM9TemV — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) August 31, 2019 وكتبت الفنانة نانسي عجرم، عبر "تويتر": "الشرف مش بالقتل،