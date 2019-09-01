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تجار أدوات المدارس: الناس بتشتري أغلى حاجة في السوق

أيام تفصلنا عن الموسم الدراسي الجديد وهو الأمر الذى تتأهب له الأسر المصرية، وينطلق عدد من العروض الخاصة بالأسعار في مختلف الأسواق لجذب المواطنين
تحرير:أسماء فتحى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية
عدد من الإجراءات اتبعتها الحكومة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى الأسواق وفتح باب المنافسة لتخفيض الأسعار فأطلقت معرض "أهلا مدارس" الذى سيتم افتتاحه اليوم بمبنى الصندوق الاجتماعى فى مدينة نصر كما ساهم عدد من الجهات الأخرى بمعارض مدرسية أيضا وعلى رأسها وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان، وهو الأمر الذى طرح العديد من البدائل أمام المواطنين، خاصة أن "أهلا مدارس" سجلت نسبة التخفيضات به نحو 50% مقارنة بالسوق الخارجية، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن التخفيضات به لن تقل عن 30%.
التجار: المواطنون يقبلون على المنتجات عالية الجودة فى سوق التجزئة، الأمر يختلف كثيرا عن الجملة، حيث أكد التجار أن المواطنين يفضلون الجودة على السعر وأن التوجه العام فى الموسم الحالى يتجه نحو الخامات وجودة المنتج دون النظر إلى سعره. سالم عيد، أحد تجار الأدوات المكتبية، أكد أن عددا كبيرا من المقبلين على
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دولارات

المالية تعلن تحرير سعر «الدولار الجمركي»

ألغت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي، وسيتم احتساب الجمارك بالدولار الحر والذي يحدده البنك المركزي، وبلغ سعر الدولار الجمركي اليوم الأحد نحو 16.6203 جنيه، وفقا لمصلحة الجمارك المصرية، وأعلنت وزارة المالية استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التي تخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذي يبلغ 16،6212 جنيه.
تعاملات بنكية (3)

البنوك تواصل خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

واصلت البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، حيث قامت نحو 9 بنوك الأسبوع قبل الماضي بخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية، بينما قامت الأسبوع الماضي نحو 5 بنوك أخرى بخفض سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
اليوم -العالمي-للسكان

2.3 مليون انخفاضا في أعداد المواليد وارتفاع الوفيات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وبلغ عدد المـواليد بها 221264 عام 2018، في مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%. وبلغ إجمالي عدد المواليد على مستوى الجمهوية نحو 2382362 عام 2018، مقابل 2557440 عام 2017 بانخفاض قدره 6.8%. بينما بلغ عـدد الوفيات نحو 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفين عام 2017 بارتفاع قدره 2.4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018، في مقابل نحو 5.7 في الألف عام 2017.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
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الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (1)

الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (8)

تخفيضات 50%.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

ينطلق الأحد المقبل معرض "أهلا مدارس" الذى تشرف على تنظيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الإعلان عن استمراره أسبوعا، على أن يتم تمديد الوقت وفقا لما يحدث كل عام فى حال استمرار تردد المواطنين وزيادة الطلب على الشراء منه. ولا يعد المعرض الذى تم تنفيذه العام الماضي ناجحا، نظرا لعدد من الأسباب التى أكدها المواطنون والتى جاء على رأسها بُعد الموقع عن الجمهور المستهدف، فضلًا عن عدم توافر تخفيضات كبيرة تلائم طول المسافة بين مساكن المواطنين ومكان العرض فى أرض معارض مدينة نصر.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (4)

تجار الفجالة: «المحلي» خفض أسعار مستلزمات المدارس

«التحرير» قامت بجولة ميدانية داخل الفجالة للتعرف على أسعار الأدوات المكتبية وحركة المبيعات في الموسم الجديد، وكان التباين فى الآراء واضحا بين المواطنين والتجار، ففى الوقت الذى أكد فيه التجار أن الأسعار شبه ثابتة وأن عددا من الأنواع تراجعت أسعاره فعليا، أشار المواطنون إلى أن الأسعار ارتفعت ولكن تحركها قليل وغير مؤثر، ونفوا تماما تراجع الأسعار، بينما راح الأطفال يعبرون عن سعادتهم بتنوع الأشكال في الموسم الجاري، مشيرين إلى التطور فى الأشكال والألوان الأكثر بهجة فى الموسم الجديد.
لحوم (1)

لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
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