تجار أدوات المدارس: الناس بتشتري أغلى حاجة في السوق

أيام تفصلنا عن الموسم الدراسي الجديد وهو الأمر الذى تتأهب له الأسر المصرية، وينطلق عدد من العروض الخاصة بالأسعار في مختلف الأسواق لجذب المواطنين
عدد من الإجراءات اتبعتها الحكومة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى الأسواق وفتح باب المنافسة لتخفيض الأسعار فأطلقت معرض "أهلا مدارس" الذى سيتم افتتاحه اليوم بمبنى الصندوق الاجتماعى فى مدينة نصر كما ساهم عدد من الجهات الأخرى بمعارض مدرسية أيضا وعلى رأسها وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان، وهو الأمر الذى طرح العديد من البدائل أمام المواطنين، خاصة أن "أهلا مدارس" سجلت نسبة التخفيضات به نحو 50% مقارنة بالسوق الخارجية، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن التخفيضات به لن تقل عن 30%.
التجار: المواطنون يقبلون على المنتجات عالية الجودة
فى سوق التجزئة، الأمر يختلف كثيرا عن الجملة، حيث أكد التجار أن المواطنين يفضلون الجودة على السعر وأن التوجه العام فى الموسم الحالى يتجه نحو الخامات وجودة المنتج دون النظر إلى سعره.
سالم عيد، أحد تجار الأدوات المكتبية، أكد أن عددا كبيرا من المقبلين على
التجار: المواطنون يقبلون على المنتجات عالية الجودة
فى سوق التجزئة، الأمر يختلف كثيرا عن الجملة، حيث أكد التجار أن المواطنين يفضلون الجودة على السعر وأن التوجه العام فى الموسم الحالى يتجه نحو الخامات وجودة المنتج دون النظر إلى سعره.
سالم عيد، أحد تجار الأدوات المكتبية، أكد أن عددا كبيرا من المقبلين على الشراء هذا العام قرروا البحث عن الأشياء الأطول عمرا دون النظر لارتفاع الأسعار، مضيفًا أنها "حسبة عقل"، فبدلا من شراء 5 أقلام رصاص بجودة ضعيفة لا يدوم استعمالها أكثر من شهر، يتم شراء اثنين لنفس المدة بجودة أفضل، وهذا الأمر ينطبق على أغلب الأدوات المدرسية والمكتبية.
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بينما أكدت عالية جمال، من تجار الأدوات المكتبية في أكتوبر، أنها تتخصص فى بيع الشنط واللانش بوكس والزمزميات الزجاجية والبلاستيكية وأن الكثير من المواطنين يسألون عن الجودة ويفضلون شراء المنتج الأعلى سعرا حرصا على سلامة أطفالهم من جهة وكذلك بحثا عن العمر الأطول للمنتج بدلا من شراء أكثر من واحد خلال العام.
يذكر أن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية من الخارج يصل إلى 60% من احتياجاتها، مقابل 40% للمنتج المحلى، بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى 20%، حيث يتفوق المنتج المحلى فى صناعة الكشاكيل، وتصل أسعار الكشكول المحلى من 2 إلى 10 جنيهات، بينما سعر الكشكول المستورد ما بين 5 و30 جنيهًا، وأبرز الدول التى يتم استيراد الأدوات المكتبية منها الصين والهند وإندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه.
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متوسط أسعار الأدوات المكتبية بسوق التجزئة والمدرسية:
كشكول 60 ورقة لوكس عدد 10: 60 جنيها.
كشكول إنجليزي 60 ورقة عدد 10: 55 جنيها.
كشكول 9 أسطر 60 ورقة عدد 10: 55 جنيها.
كشكول مربعات 60 ورقة عدد 10: 50 جنيها.
كشكول 80 ورقة هامش لوكس عدد 8: سجل 65 جنيها.
كشكول 100 ورقة عدد 6: 55 جنيها.
كراسة 28 ورقة عدد 20: 55 جنيها.
كراسة 28 مشكل "عربي وإنجليزى وحساب" عدد 20: 50 جنيها.
القلم الرصاص: دستة (12 قلما) تراوح سعرها من 12 لـ25 جنيها.
القلم الجاف: دستة (12 قلما) تراوح سعرها من 20 لـ30 جنيها.
ممحاة: سجلت من 1.5 لـ3 جنيهات.
براية: سجلت من 1.25 لـ3.5 قرش.
سيد المحمدى، أحد تجار الأدوات المكتبية بالمهندسين، قال إن الأسعار هذا العام شهدت تفاوتا ملحوظا بسوق التجزئة، إلا أن هذا العام كان للذوق والجودة جانب كبير من اهتمام المواطنين وأكثر من 50% يقبلون على شراء الأنواع الأكثر جودة وإن ارتفع سعرها عن المنتجات الأخرى ونحو 20% يبحثون عن السعر الأقل، بينما يفضل نحو 30% من إجمالى المقبلين على الشراء الأصناف متوسطة السعر والجودة معا.
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وتستورد مصر 50% من الورق، وهى تحتاج سنويا إلى نحو 600 ألف طن ورق طباعة للكراسة والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير، وتستهلك سنويا نحو 600 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وتستورد 50% من الأقلام المستخدمة سنويا بواقع 300 مليون قلم بقيمة 122.8 مليون جنيه.