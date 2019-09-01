تجار أدوات المدارس: الناس بتشتري أغلى حاجة في السوق

أيام تفصلنا عن الموسم الدراسي الجديد وهو الأمر الذى تتأهب له الأسر المصرية، وينطلق عدد من العروض الخاصة بالأسعار في مختلف الأسواق لجذب المواطنين

تحرير:أسماء فتحى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

الأدوات المدرسية

عدد من الإجراءات اتبعتها الحكومة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى الأسواق وفتح باب المنافسة لتخفيض الأسعار فأطلقت معرض "أهلا مدارس" الذى سيتم افتتاحه اليوم بمبنى الصندوق الاجتماعى فى مدينة نصر كما ساهم عدد من الجهات الأخرى بمعارض مدرسية أيضا وعلى رأسها وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان، وهو الأمر الذى طرح العديد من البدائل أمام المواطنين، خاصة أن "أهلا مدارس" سجلت نسبة التخفيضات به نحو 50% مقارنة بالسوق الخارجية، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن التخفيضات به لن تقل عن 30%.

التجار: المواطنون يقبلون على المنتجات عالية الجودة فى سوق التجزئة، الأمر يختلف كثيرا عن الجملة، حيث أكد التجار أن المواطنين يفضلون الجودة على السعر وأن التوجه العام فى الموسم الحالى يتجه نحو الخامات وجودة المنتج دون النظر إلى سعره. سالم عيد، أحد تجار الأدوات المكتبية، أكد أن عددا كبيرا من المقبلين على