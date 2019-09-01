رياضة

رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
رانيا علواني
رانيا علواني
أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
رانيا علواني قامت اليوم بإعادة تغريدة لأحد مشجعي نادي الزمالك، مكتوب فيها: «بصراحة وبدون تحيز هي الوحيدة اللي بتفهم وتحترم في مجلس إدارة الأهلي ويكفى إنها هي فقط إللى ماقبلتش إهانة تركي آل الشيخ لأنها باختصار زي ما قالت مافيش على رأسها بطحة وماخدتش ساعات فعلا ست بميت راجل شابوه دكتورة رانيا علواني». وبعد
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محمود-الخطيب (3)

شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
ناتشو-فيرنانديز

زيدان يستبعد ناتشو من موقعة فياريال

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاد مدافعه الإسباني ناتشو، من قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة فياريال اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9 مساء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يمثل ذلك القرار مفاجأة كبيرة، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، إلى جانب قدرة ناتشو في اللعب بأكثر من مركز، ويمثل ذلك القرار صدمة كبيرة لناتشو الذي دائمًا ما فضل البقاء مع الفريق، على الرغم من تلقيه عروضا كثيرة من أندية كبرى في السابق.
ديبالا (2)

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
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مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

بعد التعاقد مع فايلر.. 5 قذائف نارية من رانيا علواني

سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وهو السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.
مجلس إدارة الأهلي

رانيا علواني: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
رينيه فايلر (10)

الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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