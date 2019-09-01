رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

رانيا علواني

أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.

رانيا علواني قامت اليوم بإعادة تغريدة لأحد مشجعي نادي الزمالك، مكتوب فيها: «بصراحة وبدون تحيز هي الوحيدة اللي بتفهم وتحترم في مجلس إدارة الأهلي ويكفى إنها هي فقط إللى ماقبلتش إهانة تركي آل الشيخ لأنها باختصار زي ما قالت مافيش على رأسها بطحة وماخدتش ساعات فعلا ست بميت راجل شابوه دكتورة رانيا علواني». وبعد