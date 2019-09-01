تنفيذ 83 حكما قضائيا وإزالة 346 حالة تعد بالعمرانية

تحرير:محمد الشاملي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

حملة امنية بالجيزة - أرشيفية

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.

وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا (جناية- مستأنف- جزئي)، والقبض على متهمين اثنين لهما معلومات جنائية "مسجل خطر". وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة،



وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا (جناية- مستأنف- جزئي)، والقبض على متهمين اثنين لهما معلومات جنائية "مسجل خطر".



وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 346 حالة إشغال، وحجز دراجتين ناريتين.



تأتي الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ تنفيذا لتوجيهات الوزير ووفق الاستراتيجية الموضوعة التي ترتكز على تحقيق الوجود الشرطي الفعال وإزالة كل صور التعديات بالشارع الجيزاوي.



