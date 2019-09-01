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جزيرة الحرس الثوري| هل تنتصر على العقوبات الأمريكية؟

الحرس الثوري أعلن عن إنشاء جزيرة اصطناعية في الخليج العربي قبالة جزيرة كيش، لاستخدامها للأغراض الترفيهية والسكنية لجني أرباع منها، في محاولة لتنويع مصادر تمويله
تحرير:وفاء بسيوني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
الحرس الثوري
الحرس الثوري
تسعي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني بكل الوسائل، فقد تلخصت استراتيجية الرئيس الأمريكي للتعامل مع التهديدات الإيرانية، في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأسوأ الاتفاقات التي أبرمت من جانب واحد والتي دخلتها الولايات المتحدة، والثاني الحرس الثوري الذي وصفه بقوى الإرهاب الفاسدة وميليشيات استولت على كميات ضخمة من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج. وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري لدعمه الإرهاب، وتطبيق عقوبات بحق مسؤوليه ووكلائه والتابعين له.
وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، الحرس الثوري "منظمة إرهابية" في محاولة للضغط عليه للعدول عن تصرفاته. ومع تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، بدأت ميليشيات الحرس الثوري في البحث عن مصادر تمويل جديدة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، لتغطية نفقات التدخلات العسكرية الخارجية
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تحطم-مروحية (1)

تحطم مروحية واشتعال النيران بها جنوب الفلبين

أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الأحد، تحطم مروحية صغيرة واندلاع النيران بها جنوب العاصمة مانيلا، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في قرية "بانسول" بإقليم "لاجونا". بدوره قال قائد شرطة إقليم "لاجونا" إليزار متا: إن "عمليات البحث والإغاثة في أعقاب وقوع الحادث ما زالت جارية مرجحا سقوط عدد من الضحايا". وتحطمت طائرة ركاب صغيرة تقل 5 أشخاص وسقطت فوق منزل، بعد وقت قصير من إقلاعها إلى الشمال من مانيلا عاصمة الفلبين.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الناقلة الإيرانية «جريس 1» ترسو قبالة سواحل سوريا

كشف موقع "مارين ترافيك" المختص بتتبع السفن البحرية، اليوم الأحد، أن نقالة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "جريس 1"، رست قبالة سواحل سوريا بنحو 50 ميلًا بحريا. وأضاف الموقع أن حمولة السفينة التي لم تدرج وجهة لشحنتها، البالغة 2.1 مليون برميل من النفط، بقيمة 130 مليون دولار، حبيسة في عرض البحر، دون معرفة مصيرها. وأظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع حركة السفن، أمس، أن الناقلة التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى تركيا، ولا إلى لبنان كما أفيد سابقًا.
احتجاجات هونج كونج

تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

قالت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج، في إخطار لمحطات القطارات، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار، موضحة: "بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار". ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
الصين-وأمريكا

بدء تنفيذ تعريفات الصين الجمركية على واردات أمريكا

دخلت المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وتتراوح التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5 آلاف و78 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار. وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أعلنت في 23 أغسطس الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 15% على سلع صينية بـ300 مليار دولار.
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الحرس الثوري الإيراني

مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود العراق

أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء بأن عضوًا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد، قرب الحدود الإيرانية مع العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الوكالة إن عضو الحرس الثوري تم «اغتياله» في بلدة بيرانشهر، دون أن تخوض في سرد تفاصيل من نفذ الهجوم. وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
ناقلة-نفط (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
الحرس-الثوري-الإيراني (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
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