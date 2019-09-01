جزيرة الحرس الثوري| هل تنتصر على العقوبات الأمريكية؟

الحرس الثوري أعلن عن إنشاء جزيرة اصطناعية في الخليج العربي قبالة جزيرة كيش، لاستخدامها للأغراض الترفيهية والسكنية لجني أرباع منها، في محاولة لتنويع مصادر تمويله
تسعي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني بكل الوسائل، فقد تلخصت استراتيجية الرئيس الأمريكي للتعامل مع التهديدات الإيرانية، في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأسوأ الاتفاقات التي أبرمت من جانب واحد والتي دخلتها الولايات المتحدة، والثاني الحرس الثوري الذي وصفه بقوى الإرهاب الفاسدة وميليشيات استولت على كميات ضخمة من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج.
وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري لدعمه الإرهاب، وتطبيق عقوبات بحق مسؤوليه ووكلائه والتابعين له.
وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، الحرس الثوري "منظمة إرهابية" في محاولة للضغط عليه للعدول عن تصرفاته.
ومع تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، بدأت ميليشيات الحرس الثوري في البحث عن مصادر تمويل جديدة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، لتغطية نفقات التدخلات العسكرية الخارجية
وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، الحرس الثوري "منظمة إرهابية" في محاولة للضغط عليه للعدول عن تصرفاته.
ومع تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، بدأت ميليشيات الحرس الثوري في البحث عن مصادر تمويل جديدة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، لتغطية نفقات التدخلات العسكرية الخارجية ودعم الجماعات والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة.
وعلى الرغم من الجهود الأمريكية لكبح جماحه خارج حدود إيران على خلفية تصعيد التوتر الإقليمي، قام الحرس الثوري الإيراني بتنويع مصادر تمويله، وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الحرس الثورى تمكن من العثور على مصادر أرباح جديدة، بما في ذلك عقود موقعة مؤخرا لإنشاء مواقع للبنية التحتية في سوريا والعراق، حسبما أفادت "روسيا اليوم".
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فقد أعلن الحرس الثوري عن إنشاء جزيرة اصطناعية في الخليج العربي قبالة جزيرة كيش، لاستخدامها للأغراض الترفيهية والسكنية لجني أرباح منها، حيث تعمل مجموعة شركات مملوكة للحرس الثوري الإيراني، التي تسيطر على قسم كبير من الاقتصاد الإيراني، على إنشاء تلك الجزيرة.
إنشاء هذه الجزيرة جاء وفق مذكرة تفاهم، وقعت بين قائد قاعدة "خاتم الأنبياء" سعيد محمد إسلامي، والمدير الإداري لإدارة المنطقة الحرة في كيش، غلام حسين مظفري.
وقال مظفري إنه "من خلال تطبيق مذكرة التفاهم، فإن المنطقة الحرة في كيش ستمتلك الجزيرة الاصطناعية بمساحة 500 ألف متر مربع (نحوالي 12 فدانا)".
قاعدة "خاتم الأنبياء" للإنشاءات، تعد الفرع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، الذي يضم أربعة أقسام تنشط في مجالات مختلفة، بما في ذلك مشاريع النفط والطاقة والاتصالات.
وانخرط الحرس الثوري الإيراني في أنشطة اقتصادية وتجارية مباشرة بعد 1988، لكن دوره الاقتصادي توسع بشكل كبير في السنوات الـ15 الماضية، مما أدى إلى جدل وصراع بين أجنحة النظام الإيراني.
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صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أشارت في مقال سابق لها، إلى أن الحرس الثورى الإيرانى استطاع إيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطته في جميع أنحاء المنطقة، متجاوزا العقوبات الأمريكية المفروضة ضده بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير أن القوة شبه العسكرية الأعلى فى إيران تحتفظ بدعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط وإيجاد مصادر جديدة للتمويل، متحدية الجهود الأمريكية للحد من أنشطتها فى الخارج مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران فى أعقاب الهجمات الجديدة على ناقلتى نفط فى خليج عمان.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية تعانى لدعم اقتصادها فى ظل ضغوط العقوبات الأمريكية القاسية، غير أن الحرس الثورى وجد سبله للتمويل من خلال التهريب، والحصول على عقود مشروعات بنية تحتية فى العراق وسوريا.
ورغم أن الاقتصاد الإيراني يمر بأسوأ مرحلة تحت ضغط العقوبات الأمريكية، لكن الحرس الثوري يجني أموالا من عقود جديدة من أنشطة اقتصادية يقوم بها في البنية التحتية في سوريا والعراق، بالإضافة إلى شبكات التهريب الموسعة.
ونجد أن قوة الحرس الثوري االتي تأسست لحماية أمن الأمة الإيرانية، قد توسعت لتشارك في أنشطة البناء والعمل المصرفي والتهريب، فالحكومة الإيرانية تجد صعوبةً في دعم اقتصادها تحت ضغط العقوبات الأمريكية، إلا أن قوات الحرس الثوري التي تعد من نخبة قواتها الدفاعية وجدت مصادر جديدة للدخل.
قوات الحرس الثوري تولِّد أموالاً من أعمال البناء عن طريق شركة خاتم الأنبياء التي تعد ذراعها الهندسية.
ففي العام الماضي 2018، وقعت الشركة عقودا لتوريد معدات البناء والطاقة إلى سوريا، وفقا لما ذكره أحد مستشاري الحرس الثوري.
وفي الوقت نفسه أقامت الشركة المملوكة للحرس الثوري، أيضا ببناء أنابيب للنفط والغاز في العراق بين العاصمة بغداد وميناء البصرة النفطي، بالإضافة إلى محطةٍ لمعالجة المياه في البلاد.
ولا يتوانى الحرس الثوري عن تهريب السجائر والوقود، كما يجني العديد من الأرباح في العراق بتهريب الوقود إليها من إيران، وإدخال الأجهزة الاستهلاكية والسجائر إلى إيران.
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ما نود الإشارة إليه أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت مجموعة غير مسبوقة من العقوبات، وأدرجت قوات الحرس الثوري ضِمن التنظيمات الإرهابية لمنع الشركات الأجنبية من التعامل معها، وجعلت استيراد النفط الإيراني الخام أمرا غير قانوني.
وفي مارس الماضي حظرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل مع بنك أنصار المملوك لقوات الحرس الثوري الإيراني، قائلة إنّه هو الوسيلة الرئيسية لدفع رواتب أفراد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الذي يوجه عمليات طهران في الشرق الأوسط والمرتزقة الباكستانيين والأفغانيين في سوريا.