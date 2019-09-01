رياضة

زيدان يستبعد ناتشو من موقعة فياريال

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
ناتشو
ناتشو
قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاد مدافعه الإسباني ناتشو، من قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة فياريال اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9 مساء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يمثل ذلك القرار مفاجأة كبيرة، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، إلى جانب قدرة ناتشو في اللعب بأكثر من مركز، ويمثل ذلك القرار صدمة كبيرة لناتشو الذي دائمًا ما فضل البقاء مع الفريق، على الرغم من تلقيه عروضا كثيرة من أندية كبرى في السابق.
يذكر أن ناتشو وجد في قائمة ريال مدريد في أول مباراتين للموسم أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد، ولكنه لم يشارك في أي دقيقة في فوز الريال على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، وتعادله في البيرنابيو مع بلد الوليد 1-1. يذكر أن ناتشو قرر البقاء مع الريال هذا الصيف على الرغم من قدوم إيدير ميلياتو، حيث يشكل الأخير منافسة
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محمود-الخطيب (3)

شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
ديبالا (2)

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
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ريال مدريد‎

ريال مدريد في مهمة تصحيح المسار أمام فياريال

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد إلى ملعب لاسيراميكا لمواجهة فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل الريال المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيلتا فيجو والتعادل أمام بلد الوليد، بينما يوجد فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي، ويعول الريال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل في أول مباراتين في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك فياريال هذا الموسم 4 أهداف.
هازارد-ريال-مدريد

إيدين هازارد يعود للتدريبات بعد الإصابة

كشفت الصحافة الإسبانية عن مشاركة الدولى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن هازارد شارك لأول مرة فى التدريبات الجماعية فى الملعب، وذلك منذ إصابته الأخيرة قبل انطلاق الدورى. وكان البلجيكي يتدرب منفردا فى صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وتضرب لعنة الإصابات المرينجي حيث يغيب كل من خاميس ويوفيتش وهازارد ومارون دياز وإيسكو للإصابة.
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
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