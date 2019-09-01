زيدان يستبعد ناتشو من موقعة فياريال

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

ناتشو

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاد مدافعه الإسباني ناتشو، من قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة فياريال اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9 مساء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يمثل ذلك القرار مفاجأة كبيرة، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، إلى جانب قدرة ناتشو في اللعب بأكثر من مركز، ويمثل ذلك القرار صدمة كبيرة لناتشو الذي دائمًا ما فضل البقاء مع الفريق، على الرغم من تلقيه عروضا كثيرة من أندية كبرى في السابق.

يذكر أن ناتشو وجد في قائمة ريال مدريد في أول مباراتين للموسم أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد، ولكنه لم يشارك في أي دقيقة في فوز الريال على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، وتعادله في البيرنابيو مع بلد الوليد 1-1. يذكر أن ناتشو قرر البقاء مع الريال هذا الصيف على الرغم من قدوم إيدير ميلياتو، حيث يشكل الأخير منافسة