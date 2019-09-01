شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في 6 أكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

حملة لإزالة تعديات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.

واستهدفت إحدى الحملات قطاع أكتوبر، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية. وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار