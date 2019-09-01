2.3 مليون انخفاضا في أعداد المواليد وارتفاع الوفيات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

المواليد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وبلغ عدد المـواليد بها 221264 عام 2018، في مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%. وبلغ إجمالي عدد المواليد على مستوى الجمهوية نحو 2382362 عام 2018، مقابل 2557440 عام 2017 بانخفاض قدره 6.8%. بينما بلغ عـدد الوفيات نحو 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفين عام 2017 بارتفاع قدره 2.4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018، في مقابل نحو 5.7 في الألف عام 2017.

وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالتالي: -بلغ معـدل المواليد أحياء 24.5 في الألف عام 2018، مقابل 26.8 في الألف عام 2017. -بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2018 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2017. -بلغ عدد المواليد الذكـور 1219500 عام 2018، مقابل 1309488 عام 2017 بانخفـاض