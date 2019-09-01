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2.3 مليون انخفاضا في أعداد المواليد وارتفاع الوفيات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
المواليد
المواليد
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وبلغ عدد المـواليد بها 221264 عام 2018، في مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%. وبلغ إجمالي عدد المواليد على مستوى الجمهوية نحو 2382362 عام 2018، مقابل 2557440 عام 2017 بانخفاض قدره 6.8%. بينما بلغ عـدد الوفيات نحو 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفين عام 2017 بارتفاع قدره 2.4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018، في مقابل نحو 5.7 في الألف عام 2017.
وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالتالي:  -بلغ معـدل المواليد أحياء 24.5 في الألف عام 2018، مقابل 26.8 في الألف عام 2017. -بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2018 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2017.  -بلغ عدد المواليد الذكـور 1219500 عام 2018، مقابل 1309488 عام 2017 بانخفـاض
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وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
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إجراءات التموين النهائية لحذف المواطنين من البطاقات

بعد انتهاء الموعد المعلن للانتهاء من تقديم التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين قبل 10 أيام مضت، عكفت وزارة التموين والتجارة على دراسة التظلمات التى قدمها المواطنون منذ الإعلان عن مواد المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين لتصدر قرارا نهائيا بشأن المواطنين الذين تقرر حذفهم اليوم ولكن هذه المرة لن يكون هناك مجال للتظلم مجددا على أن تبدأ إجراءات الحذف السلعى اليوم. وأعلنت الوزارة أنه لا مساس حتى الآن بالدعم المقدم على الخبز لجميع المواطنين وأن التنقية تشمل فقط الدعم السلعى.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1520 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاص أخر في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: اليوم أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
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