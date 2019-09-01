«رادارات الجيزة» تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

رادار

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 330 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.

البداية من جهود الإدارة على مدار الساعة بالتصدي لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، مما يعوق السيولة المرورية، وأسفرت الجهود عن شن 19 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 33 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 3 حملات على