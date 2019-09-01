جريمة

إحالة قاتلي «شهيد لقمة العيش» بالشرقية إلى الجنايات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
إسلام حامد- شهيد لقمة العيش
إسلام حامد- شهيد لقمة العيش
بعد أقل من شهرين على الحادث الذي هز محافظة الشرقية وتحديدا في مركز منيا القمح، أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، على خلفية إقدام جزارين اثنين على قتل وسحل المجني عليه (صائما) والذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل عمله في متجر هواتف محمولة، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة.
انتهى حسام سليمان، وكيل النائب العام بمنيا القمح، برئاسة محمد المراكبي، من مواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهما، واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من شهود العيان، أقروا جميعا بقيام الجانيين بقتل المجني عليه بعد التعدي عليه بالأسلحة البيضاء والشوم، عقب إثارة الرعب والفزع في نفوس الجيران والأهالي،
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شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
خبز-عيش

نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.
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ضرب-معاق

ما مصير قضية ضرب «معاق الشرقية» في حالة التصالح؟

داخل صالون حلاقة في مركز مشتول السوق بالشرقية، ظهر «مصطفى» شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مذعورا في الوقت الذي ينهال عليه 6 شباب معدومي الضمير والإنسانية بالضرب، انتشر فيديو ضرب «مصطفى» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشاب المعاق باكيا، ما أثار غضب كل من شاهده، وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط الشباب، وسريعا تحركت مباحث مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، وضباط المركز وألقى القبض على المتهمين البالغ عددهم 6 وهم من ظهروا في الفيديو المسيء.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

«محدش يعمل عليا كبير».. كيف بدأت مشاجرة «السلام»؟

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، بتجديد حبس 7 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بإثارة الذعر والفزع في منطقة مساكن المحمودية، نتيجة خلافات الجيرة في ما بينهم، والتى نتجت عنها إصابة عدد من المواطنين بطلق خرطوش وكدمات وجروح متفرقة، وقررت النيابة تحريز فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وشوم وعصي، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث الذي تسبب في ذعر المواطنين.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
أحمد-الفيشاوي

حبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

قضت محكمة الأسرة بدائرة الخليفة في القاهرة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ234600 جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" يعد واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وإنه في حال القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
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