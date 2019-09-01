إحالة قاتلي «شهيد لقمة العيش» بالشرقية إلى الجنايات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

إسلام حامد- شهيد لقمة العيش

بعد أقل من شهرين على الحادث الذي هز محافظة الشرقية وتحديدا في مركز منيا القمح، أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، على خلفية إقدام جزارين اثنين على قتل وسحل المجني عليه (صائما) والذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل عمله في متجر هواتف محمولة، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة.

انتهى حسام سليمان، وكيل النائب العام بمنيا القمح، برئاسة محمد المراكبي، من مواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهما، واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من شهود العيان، أقروا جميعا بقيام الجانيين بقتل المجني عليه بعد التعدي عليه بالأسلحة البيضاء والشوم، عقب إثارة الرعب والفزع في نفوس الجيران والأهالي،