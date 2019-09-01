تحطم مروحية واشتعال النيران بها جنوب الفلبين
تحرير:وكالات
٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
تحطم مروحية
أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الأحد، تحطم مروحية صغيرة واندلاع النيران بها جنوب العاصمة مانيلا، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في قرية "بانسول" بإقليم "لاجونا".
بدوره قال قائد شرطة إقليم "لاجونا" إليزار متا: إن "عمليات البحث والإغاثة في أعقاب وقوع الحادث ما زالت جارية مرجحا سقوط عدد من الضحايا".
وتحطمت طائرة ركاب صغيرة تقل 5 أشخاص وسقطت فوق منزل، بعد وقت قصير من إقلاعها إلى الشمال من مانيلا عاصمة الفلبين.
وشهد العالم عددًا من حوادث الطيران المروعة منذ بداية العام الجاري، وسجلت آخر مأساة في 12 من مارس الحالي، بسقوط طائرة بنجالية في مطار كتماندو بنيبال، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، بينما جرى إنقاذ 17 آخرين.
وبدأت حوادث الطيران في العام، بانزلاق طائرة تركية تابعة لشركة "بيجاسوس" من المدرج إلى الحافة،
وشهد العالم عددًا من حوادث الطيران المروعة منذ بداية العام الجاري، وسجلت آخر مأساة في 12 من مارس الحالي، بسقوط طائرة بنجالية في مطار كتماندو بنيبال، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، بينما جرى إنقاذ 17 آخرين.
وبدأت حوادث الطيران في العام، بانزلاق طائرة تركية تابعة لشركة "بيجاسوس" من المدرج إلى الحافة، في مطار طرابزون شمالي تركيا، لكن الركاب الـ 168 نجوا من الكارثة.
وعقب ذلك سقطت طائرة إيرانية في رحلة داخلية بمنطقة جبلية، فأدت الحادثة إلى مقتل 59 راكبا و6 من أفراد الطاق، بينما قتل 39 شخصًا جراء تحطم طائرة نقل روسية قرب قاعدة حميميم العسكرية شمال غربي سوريا في 6 أكتوبر.