تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكدا تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، مرحبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرب عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، اليوم الأحد، مع أمير الكويت، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين،