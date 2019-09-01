نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

خبز

لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "فوزي.ف.م" 64 سنة، صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص في دائرة مركز منشأة القناطر، مقيم بذات العنوان، بتجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين بطريقة غير مشروعة بقصد صرف المقررات التموينية

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "فوزي.ف.م" 64 سنة، صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص في دائرة مركز منشأة القناطر، مقيم بذات العنوان، بتجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين بطريقة غير مشروعة بقصد صرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين دون علمهم وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المخبز المشار إليه صحبة مفتش التموين، وأمكن ضبط المتهم.



بتفتيشه ضبط بحوزته 277 بطاقة تموينية مخصصة لصرف الدعم للمواطنين وماكينة صرف الخبز المخصصة لصرف الدعم بالمخابز البلدية، واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بصحة التحريات.



