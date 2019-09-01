جريمة

نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
خبز
خبز
لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.
معلومات وردت أكدتها تحريات العميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "فوزي.ف.م" 64 سنة، صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص في دائرة مركز منشأة القناطر، مقيم بذات العنوان، بتجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين بطريقة غير مشروعة بقصد صرف المقررات التموينية
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شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
اسلام من منيا القمح

إحالة قاتلي «شهيد لقمة العيش» بالشرقية إلى الجنايات

بعد أقل من شهرين على الحادث الذي هز محافظة الشرقية وتحديدا في مركز منيا القمح، أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، على خلفية إقدام جزارين اثنين على قتل وسحل المجني عليه (صائما) والذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل عمله في متجر هواتف محمولة، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة.
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

مباحث التموين تضبط 12 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 31 مخبزا مخالفا في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
سناكس

مباحث التموين تداهم مصنع مقرمشات فاسدة في أبو النمرس

اللهث وراء تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة العمل الجاد وكسب الرزق الحلال يجعل نهايات قاصدي ذلك الطريق متشابهة، خلف القضبان، إذ عمد أحد الأشخاص لإنشاء مصنع لإنتاج المقرمشات "سناكس" لم يهتم بمعايير السلامة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية التصنيع أو المنتج النهائي قبل طرحه للبيع، واضعا نصب عينه تحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كشفوا المستور، وداهموا مقر تلك المنشأة غير المنضبطة.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

دبس رمان وصوص فاسد| التموين تتصدى لغش التجار بالجيزة

على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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