حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

جثة- أرشيفية

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.

كلفت النيابة العامة كذلك رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى نطاق الحادث بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك للتعرف على سير الأحداث وكيفية وقوع الجريمة، بينما صرحت النيابة بدفن جثمان أمين الشرطة المجنى عليه، بعد إعداد خبراء الطب الشرعي تقريرا شارحا بالأسباب التفصيلية للوفاة وتوقيت حدوثها. وأشارت

كلفت النيابة العامة كذلك رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى نطاق الحادث بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك للتعرف على سير الأحداث وكيفية وقوع الجريمة، بينما صرحت النيابة بدفن جثمان أمين الشرطة المجنى عليه، بعد إعداد خبراء الطب الشرعي تقريرا شارحا بالأسباب التفصيلية للوفاة وتوقيت حدوثها.



وأشارت التحريات الأولية إلى تعدى مهتز نفسيا على أمين شرطة بسلاح أبيض، فبينما كان يؤدي الأخير عمله بنطاق الخدمة المعين به، فوجئ بهجوم المتهم عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، وتمكن أمين الشرطة المصاب من السيطرة على المتهم ووضع الكلبشات الحديدية فى يده، وتجمهر الأهالى وأمسكوا بالمتهم، وطلبوا الإسعاف للمصاب الذى كان استدعى قوة للدعم قبل نقله إلى المستشفى، وفى وقت لاحق توفى أمين الشرطة متأثرًا بالإصابات التى لحقت به.







