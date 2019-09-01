جريمة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
كلفت النيابة العامة كذلك رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى نطاق الحادث بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك للتعرف على سير الأحداث وكيفية وقوع الجريمة، بينما صرحت النيابة بدفن جثمان أمين الشرطة المجنى عليه، بعد إعداد خبراء الطب الشرعي تقريرا شارحا بالأسباب التفصيلية للوفاة وتوقيت حدوثها. وأشارت
اقرأ المزيد
شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
خبز-عيش

نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.
اسلام من منيا القمح

إحالة قاتلي «شهيد لقمة العيش» بالشرقية إلى الجنايات

بعد أقل من شهرين على الحادث الذي هز محافظة الشرقية وتحديدا في مركز منيا القمح، أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، على خلفية إقدام جزارين اثنين على قتل وسحل المجني عليه (صائما) والذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل عمله في متجر هواتف محمولة، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
خلافات-زوجية-طلاق

بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.
مقتل-امين-شرطه (1)

السبب مجهول.. سماع شهود مقتل أمين شرطة مجمع الأديان

باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، اتحقيقاتها في واقعة مصرع أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء خدمته في محيط مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وأشار الشهود إلى أنهم فوجئوا بالمتهم يغافل أمين الشرطة أثناء خدمته وسدد له طعنة بواسطة سلاح أبيض، لم يتمكنوا من رؤيته تحديدا، ولم يعرفوا السبب. وأوضحوا أن الأهالي والخدمات الأمنية المعينة في محيط المسجد، نقلت أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، إلا أنه فارق الحياة، فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org