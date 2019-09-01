البنوك تواصل خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير، بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

البنوك

واصلت البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، حيث قامت نحو 9 بنوك الأسبوع قبل الماضي بخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية، بينما قامت الأسبوع الماضي نحو 5 بنوك أخرى بخفض سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1.25% على حسابات التوفير وفقا لما يلي: حساب التوفير العادي يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه على 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد