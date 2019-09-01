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البنوك تواصل خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير، بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
البنوك
البنوك
واصلت البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، حيث قامت نحو 9 بنوك الأسبوع قبل الماضي بخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية، بينما قامت الأسبوع الماضي نحو 5 بنوك أخرى بخفض سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1.25% على حسابات التوفير وفقا لما يلي: حساب التوفير العادي يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه على 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد
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لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
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السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
تعاملات بنكية (2)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
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منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
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