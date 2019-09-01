البنوك تواصل خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير، بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس
واصلت البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، حيث قامت نحو 9 بنوك الأسبوع قبل الماضي بخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية، بينما قامت الأسبوع الماضي نحو 5 بنوك أخرى بخفض سعر الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1.25% على حسابات التوفير وفقا لما يلي:
حساب التوفير العادي
يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه على 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1.25% على حسابات التوفير وفقا لما يلي:
حساب التوفير العادي
يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه على 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بداية من 3 آلاف جنيه.
-الشريحة الأولى من 3 إلى 5 آلاف جنيه: سعر الفائدة 7.35% شهريا، 7.4% ربع سنوي، 7.55% نصف سنوي، 7.75% سنويا.
-الشريحة الثانية من 5 إلى 100 ألف جنيه: سعر الفائدة 8.05% شهريا، 8.15% ربع سنوي، 8.25% نصف سنوي، 8.5% سنويا.
-الشريحة الثالثة من 100 إلى 500 ألف جنيه: سعر الفائدة 8.75% شهريا، 8.85% ربع سنوي، 9% نصف سنوي، 9.25% سنويا.
-الشريحة الرابعة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر الفائدة 9.45% شهريا، 9.55% ربع سنوي، 9.7% نصف سنوي، 10% سنويا.
حساب توفير المستقبل
يتيح البنك إمكانية فتح هذا الحساب للشباب من سن 16 عاما، ويبلغ الحد الأدنى لفتحه نحو 500 جنيه، وبدون أي مصاريف إدارية، ويتم إصدار هذا الحساب باسم الطفل تحت وصاية ولي الأمر.
ويتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد موجود خلال الشهر، والذي يزيد على 3000 جنيه وتتم تعلية العائد المحتسب على رصيد الحساب وفقا لدورية صدوره، وينقسم الحساب على 3 شرائح.
-الشريحة الأولى من 3 إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 7% شهريا، 7.25% ربع سنوي، 7.5% نصف سنوي، 7.75% سنويا.
-الشريحة الثانية من 100 إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 7.75% شهريا، 8% ربع سنوي، 8.25% نصف سنوي، 8.5% سنويا.
-الشريحة الثالثة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر فائدة 8.75% شهريا، 9% ربع سنوي، 9.25% نصف سنوي، 9.5% سنويا.
حساب المدخر الصغير
يتيح البنك إمكانية فتح هذا الحساب للأشخاص الطبيعيين من المصريين والقصر منهم باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة، ويبلغ الحد الأدنى لفتحه نحو 1000 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد نحو 3001 جنيه، ويتم تقسيمه على 4 شرائح:
-الشريحة الأولى من 3 إلى 30 ألف جنيه: سعر فائدة 10% سنويا.
-الشريحة الثانية من 30 إلى 50 ألف جنيه: سعر فائدة 8.25% سنويا.
-الشريحة الثالثة من 50 إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 8.25% سنويا.
الشريحة الرابعة أكثر من 100 ألف جنيه: سعر فائدة 7.75% سنويا.
بنك القاهرة
أعلن بنك القاهرة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات البريمو ذات العائد الثابت والشهادات ذات العائد المتغير.
ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويجب قيام العميل أولا بفتح حساب توفير عادى لكى يحصل بموجبه على فوائد الشهادة.
وتراجعت الفائدة على شهادة بريمو ستار الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 11.5% للعائد الشهري بدلا من 13%، وإلى 11.6% للعائد ربع السنوي، في مقابل نحو 13.10%، كما انخفضت إلى 11.75% للعائد السنوي بدلا من 13.25%.
وتراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لتصل إلى 13.25% شهريا بدلا من 14.75%.
ويقدم بنك القاهرة باقة أخرى من شهادات الادخار متعددة المزايا تناسب جميع المستويات والفئات من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، ومنها شهادات البريمو الدولارية والبريمو بلس.
بنك أبو ظبي الأول
أعلن بنك أبو ظبي الأول خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات.
والشهادة متاحة بالجنيه المصري فقط وبسعر عائد ثابت، ويتم صرف العائد بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي، في تاريخ الاستحقاق، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5 آلاف جنيه، كما يشترك البنك في فتح حساب توفير أو حساب جارٍ لإصدار الشهادة.
ويبلغ سعر الفائدة على الشهادة نحو 11% بدلا من 12.5% شهريا، و11.25% ربع سنوي بدلا من 12.75%، و11.75% سنويا بدلا من 13.25%.
ويبدأ احتساب العائد ابتداءً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ولا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لقوانين الاسترداد التي أقرها البنك المركزي المصري.
البنك التجاري وفا مصر
قرر البنك التجاري وفا بنك مصر خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة تتراوح ما بين 0.5 و1.5%، ويقدم البنك حساب توفير فوريا، ويختلف سعر الفائدة فيه بحسب رصيد الحساب، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5 آلاف جنيه، ويتم تقسيمه على شرائح.
-الشريحة الأولى من 25 ألفا إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 3.5%.
-الشريحة الثانية من 100 إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 4.5%.
-الشريحة الثالثة من 500 ألف إلى 2.5 مليون جنيه: سعر فائدة 4.5%.
-الشريحة الرابعة من 2.5 مليون إلى 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 4.75%.
-الشريحة الخامسة من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه: سعر فائدة 8%.
بنك ناصر الاجتماعي
أعلن بنك ناصر الاجتماعي خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بنسبة 1.25%، ويصدر البنك شهادات ادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، ولا يضع البنك حدا أدنى لشراء الشهادات.
وخفض البنك سعر الفائدة على شهادات الادخار إلى 14.5% للعائد الشهري، و14.5% للعائد ربع السنوي، و15.5% للعائد السنوي.
وتأسس بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه، وتطور رأس المال حتى وصل إلى 2 مليار جنيه.
وبدأ البنك نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة، في 25 يوليو 1972، ثم تطور انتشار البنك حتى وصل عدد فروعه إلى 93 فرعا، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويقدم البنك منتجات مالية وخدمات اجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئات.
ويستهدف البنك الحماية الاجتماعية والعمل على مساعدة الفقراء في تجاوز الصدمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مؤسسي مستدام.
كما يسعى البنك إلى تطبيق الشمول المالي لشرائح العملاء من ذوي الدخل المحدود، والفئات الأكثر احتياجا لدعم التنمية المستدامة من خلال خدمات ماليه متنوعة، ومنها التمويلات النقدية، والمساعدات النقدية والعينية.