شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

محمود الخطيب

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.

وأوضح شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» اليوم: «السوشيال ميديا تسببت في الإطاحة بمدربي الأهلي خلال الفترة الأخيرة مثل جاريدو وبيسيرو ومارتن يول وحسام البدري وكارتيرون ولاسارتي»، قائلا: «إذا قرر الأهلي أن يصم أذنيه ولا يستمع إلى أحد

وأوضح شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» اليوم: «السوشيال ميديا تسببت في الإطاحة بمدربي الأهلي خلال الفترة الأخيرة مثل جاريدو وبيسيرو ومارتن يول وحسام البدري وكارتيرون ولاسارتي»، قائلا: «إذا قرر الأهلي أن يصم أذنيه ولا يستمع إلى أحد فسينتظر الجميع التجربة».



وتابع: «الأهلي في عهد المجلسين السابقين برئاسة محمود الخطيب ومحمود طاهر بات من أكثر الأندية التي تغير مدربين، بمعدل مدرب كل عام تقريبًا، يأتي هذا بعد فترة الاستقرار التام التي شهدها عهد مجلس إدارة حسن حمدي».



واختتم شوبير: «لاسارتي خسر 7 نقاط في الدوري ونجح في حصد اللقب ولكن تمت مهاجمته من الجماهير. السوشيال ميديا وصلت لمجالس الإدارات، هل ستدير السوشيال ميديا مجالس الإدارات أم تدير مجالس الإدارات نفسها؟».



