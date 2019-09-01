رياضة

شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
وأوضح شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» اليوم: «السوشيال ميديا تسببت في الإطاحة بمدربي الأهلي خلال الفترة الأخيرة مثل جاريدو وبيسيرو ومارتن يول وحسام البدري وكارتيرون ولاسارتي»، قائلا: «إذا قرر الأهلي أن يصم أذنيه ولا يستمع إلى أحد
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ناتشو-فيرنانديز

زيدان يستبعد ناتشو من موقعة فياريال

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاد مدافعه الإسباني ناتشو، من قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة فياريال اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9 مساء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يمثل ذلك القرار مفاجأة كبيرة، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، إلى جانب قدرة ناتشو في اللعب بأكثر من مركز، ويمثل ذلك القرار صدمة كبيرة لناتشو الذي دائمًا ما فضل البقاء مع الفريق، على الرغم من تلقيه عروضا كثيرة من أندية كبرى في السابق.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

رانيا علواني تستعين بزملكاوي للرد على هجوم الأهلاوية

أثارت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل من جديد على «السوشيال ميديا»، بعدما استعانت بمشجع زملكاوي، للرد على هجوم جماهير الفريق الأحمر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل أمس السبت، ودخولها في مشادات كلامية بينها وبين الجماهير على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد اختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
ديبالا (2)

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
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محمود-الخطيب (1)

ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
كوليبالي

تفاصيل جلسة النجم الساحلي مع الأهلي بسبب كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق، الأهلي. وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي مليونا و436 ألف دولار عقابا على هروبه من القلعة الحمراء في شهر أبريل 2017. وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، إن مهدي العجيمي مدير الكرة، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول أزمة كوليبالي، وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيا للعودة إلى مباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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