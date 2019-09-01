وزارة الدفاع الأمريكية تشن الحرب على الأخبار الكاذبة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض في أكثر من مناسبة المزاعم التي تقول إن المحتوى المشكوك فيه على منصات مثل فيسبوك وتويتر وجوجل، قد ساعد في فوزه في الانتخابات

تحرير:أحمد سليمان ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

تشكل الأخبار الكاذبة تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وهو ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى إطلاق مشروع لصد "هجمات التضليل الأتوماتيكي واسعة النطاق"، في الوقت الذي عرقل فيه كبار النواب الجمهوريين في الكونجرس الجهود المبذولة لحماية نزاهة الانتخابات. أنشأت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة بوزارة الدفاع برنامجا مخصصا يمكنه الكشف عن الأخبار الكاذبة والشائعات، من بين أكثر من 500 ألف قصة وصورة وفيديو ومقطع صوتى. وإذا نجحت الوكالة في ذلك، فقد يتوسع النظام بعد أربع سنوات من التجارب، لاكتشاف المنشورات الخبيثة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار.

وقالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يعملون على خطط لمنع القراصنة الأجانب من إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار كاذبة وشائعات قبل انتخابات 2020. إلا أن الحملة تواجه عددا من العقبات، عقب رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، النظر في التشريعات المتعلقة بأمن الانتخابات، وهو

وقالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يعملون على خطط لمنع القراصنة الأجانب من إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار كاذبة وشائعات قبل انتخابات 2020.

إلا أن الحملة تواجه عددا من العقبات، عقب رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، النظر في التشريعات المتعلقة بأمن الانتخابات، وهو ما دفع النقاد لوصفه بـ"ميتش الروسي"، قائلين إنه سيجعل الولايات المتحدة عرضة للاختراق الروسي.

عوامل الخطر

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض في أكثر من مناسبة المزاعم التي تقول إن المحتوى المشكوك فيه على منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" قد ساعد في فوزه في الانتخابات، حيث زعم أنصار منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، أن طوفانا من الأخبار المزيفة ربما ساعد في التأثير فى النتائج في انتخابات 2016.

وقالت جينيفر جريجيل، أستاذة الاتصالات المساعدة بجامعة "سيراكيوز"، في مقابلة عبر الهاتف: "إن أهم عوامل الخطر هنا هو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير فى الانتخابات"، وأضافت أنه "من المثير للاهتمام حقا أن وكالة مشاريع البحوث المتقدمة تحاول إنشاء أنظمة الكشف هذه، لكن لن يكون الأمر بسيطا، فهناك فجوة كبيرة وهذا مصدر قلق".

وتعد الأخبار الكاذبة العميقة هي النسخة الأكثر تطورا من الأخبار الكاذبة، وتجعل من الصعب على البرامج التي تعتمد على البيانات اكتشافها، وذلك بعد تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، حيث أظهر الباحثون أن هذه الشبكات يمكن استخدامها لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة.

وكان جوردان بيل، المخرج السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار، قد قام بتصوير فيديو مزيف للرئيس السابق باراك أوباما، يتحدث فيه عن حركة "الفهود السود"، وانتقد كذلك ترامب، وذلك في محاولة منه لتسليط الضوء على خطر الوثوق بالمواد المنشورة عبر الإنترنت.

وبعد انتخابات عام 2016، قلل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، من مدى خطورة الأخبار المزيفة على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم.

إلا أنه أشار لاحقا إلى أنه أخذ المشكلة على محمل الجد وسيسمح للمستخدمين بالتبليغ عن المحتوى المزيف، وتمكين مراقبي الحقائق من مراجعة المواد محل النزاع.

حالت هذه الأحكام في وقت لاحق دون الترويج للمقاطع المصورة عن طريق إعلانات مدفوعة الأجر، والتي كانت وسيلة رئيسية لنشر الأخبار المزيفة.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن زوكربيرج قال في يونيو، إن موقع "فيسبوك" ارتكب خطأً تنفيذيا عندما لم يتصرف بسرعة كافية لحذف مقطع فيديو تم التلاعب به، لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتأمل وكالة الأبحاث العسكرية في أن تتمكن من اكتشاف الأخبار المزيفة قبل انتشارها على نطاق واسع، عن طريق زيادة عمليات التحقق من الخوارزميات.

وقالت الوكالة في وثيقة لها إن "أنظمة الكشف عن الاختلافات غير الواقعية ستزيد بشكل كبير من العبء على أصحاب المواد المزيفة ومروجيها على مواقع التواصل".

الأخطاء الدلالية

وتعد أنظمة المراقبة الحالية عرضة لـ"الأخطاء الدلالية"، فعلى سبيل المثال، وفقا للوكالة، هناك برنامج لا يلاحظ وجود أقراط غير متطابقة في فيديو أو صورة مزيفة، كما تشمل المؤشرات الأخرى، التي قد يلاحظها البشر ولكن تُفوّتها الآلات، أسنانا غريبة وشعرا فوضويا وخلفيات غير عادية.

ستشمل عملية اختبار الخوارزمية إمكانية مسح وتقييم 250 ألف مقالة إخبارية، و250 ألف منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، داخلها 5 آلاف معلومة مزيفة.

ويمر البرنامج على ثلاث مراحل على مدار 48 شهرا، تغطي مبدئيا الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، قبل بدء تحليل الدعاية الإلكترونية.

فجوة تكنولوجية

يوجد لدى الوكالة أيضا برنامج بحث حالي، يسمى "ميديا فور"، والذي يحاول سد الفجوة التكنولوجية في تأكيد صحة الصور، حيث لا يمكن لأي نظام شامل أن يتحقق من التلاعب بالصور التي التقطتها الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية.

ونقلت "بلومبيرج" عن الموقع الإلكتروني للوكالة قوله إن "هذه الزيادة في الصور الرقمية تعكس تزايد القدرة على التلاعب في الصور، حتى للمستخدمين غير المهَرة نسبيا".

وأضاف أنه "في حين أن العديد من عمليات التلاعب حميدة أو يتم تنفيذها من أجل المتعة أو لأغراض فنية، فإن البعض الآخر يستخدمها لأغراض عدائية، مثل حملات الدعاية أو التضليل".

ومن المتوقع ألا يتم استخدام هذا المشروع، الذي من المقرر أن يمتد لأربع سنوات، في الانتخابات المقبلة عام 2020، التي ستكون انتهت قبل استكمال المشروع.

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وترى جينيفر جريجيل أن "هذا الجدول الزمني بطيء للغاية"، وشككت في ما إذا كان هذا المشروع "مجرد حملة من العلاقات العامة".

وأضافت أن "تثقيف الجمهور حول محو الأمية الإعلامية، إلى جانب التشريعات القانونية، هو الأمر المهم، لكن المسؤولين المنتخبين يفتقرون إلى الحافز للتغيير، وهناك تضارب في المصالح لأنهم يستخدمون هذه المنصات في حملاتهم الانتخابية".