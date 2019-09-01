توقيع مذكرة تعاون قضائي بين مصر والكويت

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت

وقع النائب العام المستشار نبيل صادق، ونظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.

كما تنص مذكرة التفاهم على حق كل جانب في طلب بعض الاستفسارات حول بعض القضايا، أو سؤال بعض الشهود، لاستكمال ملفات بعض القضايا. وكان النائب العام ، قد وصل إلى الكويت الليلة الماضية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي.من ناحية أخرى، أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،