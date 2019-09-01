خوفا من إعصار دوريان.. رفع حالة التأهب في أمريكا

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

إعصار

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى في ولايات جورجيا وساوث كارولينا وفلوريدا، وذلك على خلفية اشتداد الإعصار دوريان. كان الإعصار دوريان قد تحرك صوب الشمال الغربي، أمس السبت، وهو يتجه ببطء في المحيط الأطلسي نحو الولايات الأمريكية. وقالت السلطات في بيان لها: "على السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من أن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم قد يتفادون التعرض لاجتياح مباشر من الإعصار الخطير الذي بلغت قوته الدرجة الرابعة"، وفقا لـ"العربية".

وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي، أن هناك تغيرا ملحوظا منذ مساء الجمعة مع إظهار أحدث التنبؤات أن بؤرة العاصفة قد تتجه شمالا وتبقى بعيدا في البحر، محذرا في الوقت نفسه من أن مسار الإعصار يظل عصيا على التوقع وقد يشكل خطرا داهما على جزر البهاما وعلى الملايين الذين يعيشون على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات