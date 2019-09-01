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المنطقة الحرة تصدر رسوما جديدة في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أصدرت المنطقة الحرة ببورسعيد إدارة الشئون المالية والإدارية، اليوم الأحد، قرارا بما انتهى إليه رأى السلطة المختصة بالهيئة وإصدار قرارات مجلس إدارتها، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، بشأن سداد المشروعات مقابل مالي للتصاريح اللازمة للدخول للمناطق الحرة العامة سواء كان ذلك (سيارات نقل، سيارات خاصة، معدات، وخلافه) وكذا حال ارتكاب مشروعات المناطق الحرة مخالفات. وأفادت إدارة الشئون المالية والإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، بالتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بتقدم المشروع بطلب لإدارة المنطقة بتحديد احتياجاته من عدد التصاريح.
ويأتي إصدار التراخيض تنفيذا للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15- 5/ 2019، كما يجب على المشروع الالتزام بالتصرف في مخالفات الإنتاج الناتجة عن العمليات الصناعية بها بشكل دوري، والتأكد من تخزينها بشكل آمن، وعدم تشوين المشروع أية مخالفات أو بضائع أخرى خارج المساحة المرخص بها لكل مشروع.وذلك في
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

توقيع مذكرة تعاون قضائي بين مصر والكويت

وقع النائب العام المستشار نبيل صادق، ونظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (3)

تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكدا تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، مرحبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرب عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا.
مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
طفل-ضعيف-السمع

إخضاع كل المواليد الجدد للمسح السمعي إجباريا

قررت الدولة، إخضاع كل المواليد الجدد ابتداءً من شهر سبتمبر، للمسح السمعي بشكل إجباري قبل استخراج شهادة الميلاد. وعلقت الدكتورة إيمان عبد البديع استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، على الخبر قائلة: "كلمة إجباري الناس بقت تاخدها بتساؤل الدولة ليه عاوزة تعملها إجباري؟، لكن دا لمصلحة الطفل، لأن يمكن الأهالي ميبقوش واخدين بالهم، وهو اختبار بسيط وسهل جدا"، مضيفة: "عندنا أكتر من 2.5 مليون مولود في السنة، ولو كانت نسبة الإعاقات ماشية مع المعدلات العالمية، فهي نسبة مش قليلة إنه يكون عندها ضعف سمع".
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تسجيل- 387 ألف-مواطن-بالتأمين-الشامل-في-بورسعيد (1)

تسجيل 42 % من سكان بورسعيد في التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس،، إن عدد المواطنين المسجلين في سجلات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بلغ 387 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، كما بلغ عدد العمليات التي أجريت 3260 عملية، مشيرة، خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمتابعة سير العمل بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 42% من سكان بورسعيد، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على توفير خدمات صحية على أعلى مستوى لجموع المصريين.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.
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الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المعلمة "سها علي يوسف" أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية. ووجه بتوفير كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمعلمة، مؤكدا متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها. وكانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام المعلمة "سها" لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء قيامها بأعمال الملاحظة للثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، إلا أن المحضر رقم 26 أحوال بقسم شرطة كشف عن عدم اتهام المعلمة للضابط أو أي أحد بالاعتداء عليها.
جيم نسائى

الجيم الإسلامي.. علماء دين يدعمون والسوشيال ميديا ترفض

«رياضة وعبادة».. كان هذا شعارا رفعته فتيات بورسعيد عندما أقدم سبع منهن على خطوة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية بافتتاح ما أطلقوا عليه اسم «الجيم الإسلامي» بهدف جذب أنظار السيدات الملتزمات والمنتقبات اللاتي يجدن غضاضة في الذهاب إلى مراكز «الجيم» بشكلها الحالي، خاصة أن الغالبية العظمى منها أصبحت تستخدم الموسيقى والأغاني الشعبية والأجنبية في ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إرضاء جميع الأذواق، قررت الفتيات استبدالها بالاستغفار والتسابيح والأذكار، ومنع الأغاني تماما.
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