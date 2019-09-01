صيادلة عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: خطوة رائعة

رسميا.. الرئيس يصدق على قانون هيئة الدواء المصرية.. وخبير دوائي لـ«التحرير»: القانون سيعالج مشكلات الأدوية.. وسعفان: هيئة الدواء ستزيد من السيطرة على السوق

تحرير:باهر القاضى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتعد هيئة الدواء المصري بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. ومع موافقة الرئيس التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعات الماضية، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، نطرح معه العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تنجح الهيئة فى القضاء على مشكلات الأدوية؟

أشاد الصيدلي هاني سامح، والخبير الدوائى، بقانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن القانون يمثل صفعة كبرى لمافيا الدواء وجماعات الضغط التي تغولت على قطاع الدواء في العصور السابقة. خطوة ستغلق أبواب الفساد وأكد سامح لـ«التحرير» أن الهيئة تعد خطوة

أشاد الصيدلي هاني سامح، والخبير الدوائى، بقانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن القانون يمثل صفعة كبرى لمافيا الدواء وجماعات الضغط التي تغولت على قطاع الدواء في العصور السابقة.

خطوة ستغلق أبواب الفساد



وأكد سامح لـ«التحرير» أن الهيئة تعد خطوة رائعة لشراء وبيع الأدوية، مشددا على أن الهيئة ستعالج مشكلات كثيرة كانت موجودة فى قطاع الأدوية فى السابق، منها التصدى لمسألة الشراء غير الشرعي لبعض الهيئات، ولجوء بعض شركات الأدوية الكبرى على دفع مبالغ مالية بطرق غير مشروعة من أجل أن يكون لها سوق فى تلك القطاعات، فضلا عن وضع أسس لنظام الشراء الموحد.



كان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية، وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وتابع: إن تلك الخطوات ستغلق جميع أبواب الفساد فى مجال الأدوية، والتصدى لها بكل حزم وقوة، وأنه سينظم بشكل فاعل كل ما يتعلق بالأدوية من التصنيع والبيع والشراء، منوها بأن الهيئة ستمثل صفعة لرجال مافيا الدواء والاحتكارات، وأن السعي تجاه تشكيل الهيئتين يعد عملا مطابقا للمعايير العالمية.

وأشاد سامح بقيام الدولة بمنع أصحاب المصالح من التمثيل في مجالس الدواء وذكر أن المشاريع السابقة والتي قدمها عدد من الكيانات الاحتكارية كانت تتقاسم مجالس إدارات مؤسسات الدواء بين أصحاب الشركات وأصحاب الصيدليات في تنازع بين غرف الشركات المصنعة للدواء ونقابة الصيادلة.



كما أشاد سامح بالمادة التي تتيح للهيئة الشراء الموحد للخامات وما يخص الدواء بما يخدم مصلحة المواطن في ضمان توافر الدواء وجودته والسيطرة على مدخلات الصناعة والرقابة على تفاصيلها وتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.



وأشار سامح إلى أن المشرع نظر إلى الحمايات الدستورية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث خفض مقابل الخدمات مخالفا مشروع القانون الذي كان يرمي إلى وضع مقابل للخدمات التسجيلية للدواء بأرقام تصل إلى مليون جنيه بما يعصف بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال إنه لا يجب أن يؤخذ الجميع بما ارتكبه كثيرون من مجرمي الشركات بالتربح من البيع والسمسرة في الملفات الدوائية بأرقام تجاوز عشرات الملايين وأكد أنه يجب التصدي لمافيا التربح والسمسرة دون التأثير على الملتزمين قانونيا من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ستضبط سوق الأدوية



ومن جهتها ثمنت الدكتورة الصيدلية، وفاء سعفان، مرشحة نقابة الصيادلة تحت السن، قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

وأكدت أن هذا التحرك يبرهن على حرص القيادة السياسية على ضبط سوق الأدوية فى مصر، بتفعيل القوانين واللوائح والتصدى لكل أشكال الفساد، وذلك حفاظا على حياة المرضى بشكل خاص والمواطنين بشكل عام من أى محاولات للتلاعب فى الأدوية.



وأضافت سعفان لـ«التحرير»، أنه من المترقب بحسب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا أن يترأس هيئة الدواء «صيدلي»، وهو أمر جيد وذلك لأن الصيدلى لديه دراسة كاملة عن الدواء من حيث تصنيعه وشراؤه

وبيعه والبحث فيه والتطوير والرقابة عليه، وبالتالى ترأسه للهيئة سيساعد فى أن تلعب الهيئة دورا كبيرا فى حل المشكلات التى تحيط بسوق الأدوية.



وأوضحت أن هناك مشكلات عدة تتعلق بطبيعة عمل الأدوية فى مصر، وبالتالى يتعين على الهيئة المزمع تدشينها عقب صدور قرار من الرئيس بالموافقة على إشائها بقرار رسمي، أن تعمل جاهدة فى القضاء على كل المشكلات التى تتعلق بالأدوية.



وتابعت: "إن هناك تفاؤلا كبيرا لدى شباب الصيادلة، فى أن تلعب الهيئة دورا فى ضبط سوق الدواء من كل النواحى، مطالبة بضرورة اختيار رئيس الهيئة وأعضائها من شخصيات ذات خبرات وكفاءات فى مجال الأدوية، مع فتح الباب أمام شباب الصيادلة فى العمل بالهيئة فى قطاعاتها المختلفة، حتى يكون هناك منظومة عمل متكاملة تجمع بين الخبرات والشباب".

شطب العزبي ورشدي

قررت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، شطب كل من د.حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة المقيدين بالوزارة.



وأرسلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص خطابا لنقابة صيادلة القاهرة، يفيد شطب د.حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي نهائيا، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.



وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية "العزبي ورشدي" أصحاب سلاسل الصيدليات الشهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة عام.