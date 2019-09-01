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صيادلة عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: خطوة رائعة

رسميا.. الرئيس يصدق على قانون هيئة الدواء المصرية.. وخبير دوائي لـ«التحرير»: القانون سيعالج مشكلات الأدوية.. وسعفان: هيئة الدواء ستزيد من السيطرة على السوق
تحرير:باهر القاضى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتعد هيئة الدواء المصري بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. ومع موافقة الرئيس التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعات الماضية، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، نطرح معه العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تنجح الهيئة فى القضاء على مشكلات الأدوية؟
أشاد الصيدلي هاني سامح، والخبير الدوائى، بقانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن القانون يمثل صفعة كبرى لمافيا الدواء وجماعات الضغط التي تغولت على قطاع الدواء في العصور السابقة. خطوة ستغلق أبواب الفساد وأكد سامح لـ«التحرير» أن الهيئة تعد خطوة
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
تدخين المرأة

لأول مرة بالإسكندرية..عيادة لإقلاع المرأة عن التدخين

قرر الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، يكون مقرها المركز الإقليمي لصحة المراة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تنضم لعيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي للصحة النفسية. وقال الدكتور هشام عقيل مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة بالإسكندرية، إن العيادة هي الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي، وكذلك انتشار التدخين الإلكتروني بين طالبات الجامعات.
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احمد-العزبي (2)

بعد قرار الصحة.. «العزبي» يكشف مصير سلسلة صيدلياته

شكل قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالشارع المصرى والوسط الطبي على حد سواء. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
الرئيس-السيسى

السيسي للشباب: أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
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