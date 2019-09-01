جريمة

29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابي هو القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية»، إذ اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل الأراضي المصرية، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، ونجح مع عناصر أخرى في التسلل للبلاد
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شنق

ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
جثة

حبس قاتل أمين شرطة الزمالك وعرضه على الطب النفسي

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ما تسبب فى مقتله بعدما تجمع الأهالي وأمسكوا به، واستدعوا الإسعاف لنقل أمين الشرطة المصاب إلى أقرب مستشفى فى محاولة لإسعافه، وتضمن قرار النيابة العامة إحالة المتهم للعرض على الطب النفسي للتحقق من مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن الأفعال التى يرتكبها، وبيان مدى خطورته حال وجوده بين العامة ووسط تجمعات، كما طلبت النيابة تحريات أمنية عن سلوك المتهم وخلفياته بحثًا عن دوافع مجهولة فى جريمته وللتحقق من وقوعها عرضًا من عدمه.
خبز-عيش

نصاب الغلابة.. مأمورية التموين تكشف حيلة صاحب مخبز

لم يكتف "فوزي.م" مالك مخبز سياحي بما قسمه الله له من رزق حلال يدره عليه مخبزه غير المرخص الكائن في مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فبحث عن السبيل لزيادة ثروته وارتفاع أرصدته ودخله الشهري، بما بات جل حلمه، فكر في طريقة تمنحه مزيدا من الجنيهات حتى قرر استغلال محل عمله في تحقيق أرباح طائلة غير عابئ بكونها غير مشروعة يعاقب عليها القانون، وعمد إلى تجميع البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين وصرف السلع التموينية دون علم أصحاب تلك البطاقات.
اسلام من منيا القمح

إحالة قاتلي «شهيد لقمة العيش» بالشرقية إلى الجنايات

بعد أقل من شهرين على الحادث الذي هز محافظة الشرقية وتحديدا في مركز منيا القمح، أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، على خلفية إقدام جزارين اثنين على قتل وسحل المجني عليه (صائما) والذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل عمله في متجر هواتف محمولة، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة.
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شهود-فى-محكمة (4)

بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
المستشار-محمد شيرين-فهمى (3)

تأجيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ15 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 15 من سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
محكمة

سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
محكمة-ارشفية

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
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