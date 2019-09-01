ألقيا الزوج من الشرفة.. إحالة زوجة وعشيقها للمفتي

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

إعدام

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، إحالة أوراق كل من "أ. إ. م" عامل و"ف. ب. م" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أ. إ. م" 21 سنة، عامل بمطعم، و"ف. ب. م" 20 سنة، ربة منزل وزوجة المجني عليه "ح. أ. م"، إذ استغل المتهم الأول سابقة جيرة لدى المجني عليه في بلدة بمحافظة كفر الشيخ حيث كان يعمل بالقرب من منزل المجني عليه ويأتي لزيارته، فأقام علاقة غير شرعية مع