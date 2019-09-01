أمريكا تعتقل بريطانيا للاشتباه بتورطه بأعمال إرهابية

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

الشرطة الأمريكية

أعلنت شرطة أوهايو الأمريكية، اليوم الأحد، اعتقال مواطن بريطاني للاشتباه في تورطه بأعمال إرهابية، وفقا لـ"ورتيزر"، ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل. كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت في وقت سابق 4 أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، وقالت إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية. واتهمت السلطات القضائية في نيويورك الموقوفين بحيازة غير مشروعة للأسلحة والتخطيط لمهاجمة قرية "إسلامبرج" التابعة لمدينة تومبكينس في الولاية ذاتها، وذلك من خلال تنفيذ تفجيرات فيها.

وضبط أفراد الشرطة مع المتهمين عبوات ناسفة يدوية الصنع مربوطة مع بعضها بأشرطة لاصقة. وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة "إسلامبرج"، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك، وتأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين السود. كانت "إسلامبرج" هدفا في الماضي،