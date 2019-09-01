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«المسرح المعاصر والتجريبي» يكشف عن بوستر الدورة 26

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مسرح - أرشيفية
مسرح - أرشيفية
أعلن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأحد، عن ملصق الدعاية الخاص به للدورة الـ26، والذي تميز بطابع من الألوان الساخنة ذات الإحساس الإفريقي، حيث يعقد في هذه الدورة محور خاص عن إفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعة عروض إفريقية. وقال الفنان مصطفى عوض، مصمم الملصق وكل مواد الدعاية للمهرجان، إنه قدم "أكثر من عشرة تصميمات متنوعة اختار منها مجلس إدارة المهرجان هذا الملصق، وقد فضلنا عدم الإعلان عنه حتى ينتهى المهرجان القومى للمسرح المصري".
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتى 19 من الشهر الجاري والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن إلى سبعة وثمانين عرضًا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضًا مسرحيا، إضافة إلى عرضين من إنتاج مشترك بين دولة
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اسراء-غريب (1)

كيف علق نجوم الفن على رحيل إسراء غريب؟

عدد كبير من نجوم الفن تفاعلوا مع قصة قتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب (21 سنة)، التي توفيت بمدينة ساحور بمحافظة بيت لحم نتيجة التعذيب من ذويها، إذ ضربها شقيقها على رأسها فدخلت في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة، وأثارت قصتها غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص، وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك، وأطلق عدد من المتابعين هاشتاج "#كلنا_إسراء_غريب"، وشارك عبر الهاشتاج عدد من نجوم الفن، وبينهم:
تامر-هجرس

بنات تامر هجرس يخطفن الأضواء.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
رانيا يوسف

«الآنسة فرح» لرانيا يوسف|90 حلقة بدءا من موسم الشتاء

قرر صناع مسلسل "الآنسة فرح" للنجمة رانيا يوسف والممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، وذلك على غرار النسخة الأمريكية المأخوذ منها العمل، وهو مسلسل Jane the virgin، دراما كوميدية رومانسية عرضت على 5 أجزاء، وهو دراما كوميدية رومانسية عُرضت على قناة CW بداية من عام 2014. "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.
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محمد-رمضان (6)

هل يصبح محمد رمضان المغني الأكثر جماهيرية بإفريقيا؟

أعلن الفنان محمد رمضان ترشيحه لجائزة الموسيقى الإفريقية "Afrima"، للتنافس على لقب المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا. ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لقائمة المرشحين للجائزة، وعلّق عليها كاتبًا: "الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا". من ناحية أخرى، يدخل الميجا ستار تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي للعام الجاري 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".
عمر-خيرت

الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
تامر-حسنى (6)

«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

ينافس كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.
نجيب-عياد

إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
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