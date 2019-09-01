«المسرح المعاصر والتجريبي» يكشف عن بوستر الدورة 26

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مسرح - أرشيفية

أعلن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأحد، عن ملصق الدعاية الخاص به للدورة الـ26، والذي تميز بطابع من الألوان الساخنة ذات الإحساس الإفريقي، حيث يعقد في هذه الدورة محور خاص عن إفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعة عروض إفريقية. وقال الفنان مصطفى عوض، مصمم الملصق وكل مواد الدعاية للمهرجان، إنه قدم "أكثر من عشرة تصميمات متنوعة اختار منها مجلس إدارة المهرجان هذا الملصق، وقد فضلنا عدم الإعلان عنه حتى ينتهى المهرجان القومى للمسرح المصري".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتى 19 من الشهر الجاري والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن إلى سبعة وثمانين عرضًا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضًا مسرحيا، إضافة إلى عرضين من إنتاج مشترك بين دولة