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«العملية غالية وحرام».. جدل حول عملية تجميد البويضات

طالبت ريم المواطنين بضرورة الكشف النفسي، قائلة على صفحتها: "بجنيه واحد بس تقدر تغير حياتك وترتاح والظروف اللى شايفها ضدك هتلاقيها حلول هتحس بسعادة"
تحرير:آية أشرف ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ريم مهنا
ريم مهنا
ظهرت «ريم مهنا» على السوشيال ميديا لتثير الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال مقطع فيديو تقول فيه إنها أجرت عملية تجميد للبويضات. وقالت ريم في الفيديو: «بما إني لسه ماتجوزتش وناوية مش هتجوز غير بعد الثلاثين علشان كده أنا عملت عملية تجميد البويضات، موضحة أنها عندما ذهبت لأحد الأطباء تطالبه بإجراء عملية تجميد بويضات لها فاندهش من قرارها قائلا: أنا عمري ما سمعت إن فيه واحدة في مصر طلبت الطلب ده"، في التقرير التالي نتناول ردود أفعال نشطاء السوشيال ميديا حول عملية تجميد البويضات.
وعن عملية تجميد البويضات، قالت ريم: "الدكتور يقوم بإعطاء حقن تعمل على تنشيط إفراز البويضات ويوم العملية اللي بتاخد أقل من ساعة الدكتور بيفتح ثلاثة أو أربعة فتحات صغيرة جدا بياخد منهم البويضات وبعدين يحطها في تلاجة تتجمد فيها، وتقعد من 20 إلى 30 سنة للحفاظ عليها". وأكدت ريم أنها قامت بعمل سيرش عن العملية
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