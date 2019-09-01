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بابا الفاتيكان يعتذر إلى المصلين بعد احتجازه في مصعد

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه علق في مصعد لمدة 25 دقيقة، وقام رجال الإطفاء بإنقاذه، موضحًا بذلك سبب وصوله متأخرًا لصلاة التبشير، في الفاتيكان. وقال البابا في كلمته قبل التبشير الملائكي: "أعتذر عن تأخيري.. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء"، وفقا لـ"إرم نيوز". وأضافت الوكالة أن سبب مشكلة المصعد هو انخفاض في الجهد الكهربائي. جدير بالذكر أن البابا يُعرف بالدقة، وهو ما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في القصر الرسولي، وفقا لموقع أخبار الفاتيكان.
وعقب ظهور البابا من شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان، قال للحضور: إن "المثل الأول وُجه إلى المدعوين وحثّهم على عدم وضع أنفسهم في الصدارة. وتابع "إذا دعيت إلى عرس فلا تجلس في المقعد الأول، فلربما دُعي من هو أكرم منك، فيأتي الذي دعاك ودعاه فيقول لك: أخل الموضع لهذا.. فتقوم خجلا وتتخذ الموضع
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