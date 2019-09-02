في أسبوع الموضة بملبورن| الأزياء المحتشمة اتجاه جديد

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

عرض أزياء محتشم

عالم الموضة مليء بالمفاجآت والأسرار والتنافس في أقصى مراحله، ولأن المدن حول العالم غالبا ما تتبنى أسبوعا للموضة في أوقات مختلفة على مدار العالم، فإن هذا الحدث البارز مهم كثيرا للفتيات والمهتمين بالموضة وعارضات الأزياء بالأخص. وفي مدينة ملبورن الأسترالية، يُقام أسبوع الموضة الذي بدأ في 29 أغسطس وسينتهي في 5 سبتمبر، وحمل هذا الأسبوع في بدايته الأولى منافسة شرسة بين الأزياء، واللافت في الأمر ظهور عارضات الأزياء في أحد العروض بملابس محتشمة وأخرى مناسبة للمحجبات.

عقد أسبوع الموضة في ملبورن شراكة مع مدرج الأزياء في أستراليا خاص بالأزياء المحتشمة للمرة الأولى لعرض أفضل ما في التصميم، حيث تحدثت عارضة الأزياء الأسترالية الشهيرة أدوت أكيش عن مجموعة الأزياء المحتشمة. وكشف العرض عن مصممات للأزياء المحتشمة مثل إلهام إسماعيل وياسمين جاي، وكورتني زوه، وذلك وفقا لما ذكره