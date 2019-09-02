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في أسبوع الموضة بملبورن| الأزياء المحتشمة اتجاه جديد

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
عرض أزياء محتشم
عرض أزياء محتشم
عالم الموضة مليء بالمفاجآت والأسرار والتنافس في أقصى مراحله، ولأن المدن حول العالم غالبا ما تتبنى أسبوعا للموضة في أوقات مختلفة على مدار العالم، فإن هذا الحدث البارز مهم كثيرا للفتيات والمهتمين بالموضة وعارضات الأزياء بالأخص. وفي مدينة ملبورن الأسترالية، يُقام أسبوع الموضة الذي بدأ في 29 أغسطس وسينتهي في 5 سبتمبر، وحمل هذا الأسبوع في بدايته الأولى منافسة شرسة بين الأزياء، واللافت في الأمر ظهور عارضات الأزياء في أحد العروض بملابس محتشمة وأخرى مناسبة للمحجبات.
عقد أسبوع الموضة في ملبورن شراكة مع مدرج الأزياء في أستراليا خاص بالأزياء المحتشمة للمرة الأولى لعرض أفضل ما في التصميم، حيث تحدثت عارضة الأزياء الأسترالية الشهيرة أدوت أكيش عن مجموعة الأزياء المحتشمة. وكشف العرض عن مصممات للأزياء المحتشمة مثل إلهام إسماعيل وياسمين جاي، وكورتني زوه، وذلك وفقا لما ذكره
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«المرايات المستديرة».. خيار مثالي لتجميل منزلك

نحاول من وقت لآخر تغيير ديكور المنزل؛ لأجل التخلص من الملل ونشر روح البهجة والسعادة، فالتغيير مطلوب بشكل كبير لكي نواكب الموضة من جانب، ومن جانب آخر يصبح بيتنا منظما بشكل رائع ومنمق، نختار ديكورات جديدة وتحفا عريقة رائعة، بجانب شراء سجاد ملون، وبالنسبة للإضاءات فيمكنك الإبداع مثلما تحب، وآخر صيحات الموضة تمثلت في تعليق المرايات المتنوعة في أماكن مختلفة من البيت، ولكن بشكل منظم حتى لا تثير الفوضى والتشتت، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "thestar.com".
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مكياج خريف 2019.. اختاري الوردي والبنفسجي

وضع المكياج في الصيف أمر صعب بالنسبة للكثير من الفتيات، فالرطوبة والطقس الحار قادران على جعل مظهرك سيئا للغاية، خاصة خلال النهار، ولهذا فمن الأفضل وضعه ليلا واستبدال المكياج الصناعي بالطبيعي الأفضل لبشرتك. ولأن الصيف على وشك الانتهاء وحان وقت الخريف، إذن ستقولين قريبا وداعا للشمس والحرارة المرتفعة للترحيب بالموسم الجديد الذي تستطيعين خلاله وضع المكياج الذي يناسبك، ولكي تظهرى رائعة خلال الموسم الجديد، عليك معرفة الاتجاهات خلال موسم الخريف وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
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ملابس الصيف تناسبك في الخريف.. إليك طرق استغلالها

على الرغم من الطقس الدافئ المستمر خلال فصل الصيف، وأننا في نهاية شهر أغسطس، وباقي شهران فقط على بداية الخريف، فاختيار الملابس في هذا الفصل يمكن أن يكون خادعا، حيث تبدأ الفتيات بتغيير الفساتين التنانير إلى المعاطف والسترات الجلدية، ولكن هذا التصرف غير صحيح، نتيجة تقلبات الجو المعروف بها الخريف. إذا كنت بحاجة إلى الإرشاد للطريق الصحيح لكي لا تشعرين بالحر الشديد أو بعض البرودة خلال الخريف، فمزج الملابس الصيفية مع أخرى ثقيلة إلى حد ما يفي بالغرض، لذا تعرفي على الخطوات الصحيحة وفقا لما ذكره موقع POPSUGAR Middle East.
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رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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العلاقة بين الأسد والعذراء.. مباراة قوية تحتاج الصبر

عند الحديث عن الأسد والعذراء معا، هناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يُقال، فمن المعروف أن الأسد يظهر متكبرا وقاسيا في كثير من الأحيان على الرغم أن بداخله طيبة كبيرة لكنه لا يكشف عنها حتى يحظى باحترام الجميع، حسب وجهة نظره. والعذراء شخص بارد بطبعه، وبالاقتراب منه ستجده منطقيا وعقلانيا قادرا على إنجاز الأمور وحل المشكلات، وعند الجمع بين الاثنين قد تجد التوافق ضئيلا، وبهذا أنت بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
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بعد معاناة 4 سنوات.. تشخيص فتاة بمرض لايم

مرض لايم من الأمراض المعدية التي تصيب أجهزة مختلفة في الجسم، وهو ينتج عن بكتيريا حلزونية تنتقل للجسم بواسطة قَرصة قرادة مصابة، وعلى الرغم من إصابة طالبة تبلغ من العمر 22 عاما بهذا المرض، فقد كان وضعها مختلفا قليلا، حيث نشرت مقاطع فيديو عن نوبات الصرع والهزات بسبب مرض لايم الذي لم تتم معالجته منذ البداية، والذي عانت منه كثيرا. في يناير الماضي، عرفت ستيف تود حقيقة مرضها، بعد معاناة مستمرة مع التعب والألم لعدة سنوات، إذ أخطأ الأطباء في تشخيصها عدة مرات ولم يعد بإمكانهم مساعدتها، لذا فهي تريد السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
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