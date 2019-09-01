فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أحمد فهمي في روما لأجل «العارف»| وهنا الزاهد: فضحتنا

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
يحرص الفنان أحمد فهمي على مشاركة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لحظات حياته المختلفة، ودائمًا ما يصاحبها تعليقات ساخرة من قِبله، بالإضافة إلى تلقيه باستمرار تعليقات من خطيبته الفنانة هنا الزاهد.‏ ونشر اليوم الأحد، أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر فيها وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية، معلّقًا: "روما"، بينما علّقت هنا الزاهد على الصورة ممازحة "فهمي" بالقول: "إيه اللي انت بتهببه ده، فضحتنا".
يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" مع النجم أحمد عز، من تأليف محمد سيد بشير، ‏وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020‏‎، والفيلم يبعد "فهمي" عن الكوميديا بشكل كامل خاصةً أنه يتناول فكرة حرب العقول في
اقرأ المزيد
محمد-رمضان (6)

هل يصبح محمد رمضان المغني الأكثر جماهيرية بإفريقيا؟

أعلن الفنان محمد رمضان ترشيحه لجائزة الموسيقى الإفريقية "Afrima"، للتنافس على لقب المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا. ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لقائمة المرشحين للجائزة، وعلّق عليها كاتبًا: "الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا". من ناحية أخرى، يدخل الميجا ستار تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي للعام الجاري 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".
زحمه -لسينما-احتفالات-المصريين-فى-اليوم-الثاني-لعيد-الفطر (15)

انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ينطلق ملتقى ميدفست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات، هي: أسيوط وسوهاج والأقصر. تقام الفعاليات في أسيوط في 4 سبتمبر، وسوهاج في 6 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بالأقصر 8 سبتمبر، ويسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، حيث سيعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، تعقب كل مجموعة جلسة نقاشية يحضرها مجموعة سينمائيين، وأطباء، ومعالجين.
ياسمين -رئيس (2)

ياسمين رئيس بـ«لوك» مختلف في كواليس «لص بغداد»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها بصحبة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما «لص بغداد» الذي يجري تصويره حاليا، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهر الثنائي بـ"لوك" مختلف، حيث ارتدت هي باروكة شعر لونها كستنائي بينما ظهر «إمام» بشعر طويل ولحية، وعلقت عليها قائلة: «من فيلم لص بغداد، قريبًا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل»، وكان الفيلم من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضى، ولكن عدم الانتهاء من تصويره أدى إلى تأجيله ومن المنتظر عرضه خلال موسم منتصف العام.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد فهمى

أحمد فهمي يسافر إلى بلغاريا لهذا السبب

يغادر الفنان أحمد فهمي القاهرة، الأحد المقبل، متجها إلى بلغاريا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم "العارف عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، والذي يشارك في بطولته، رفقة عدد من النجوم، ومن بينهم أحمد عز ومصطفى خاطر. ومن المقرر أن يتواجد فهمي هناك لمدة 6 أيام، على أن يعود بعدها إلي القاهرة، لمتابعة ترتيبات حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، المقرر إقامته، الشهر المقبل، داخل إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة،. وكان فهمي وهنا قد قررا تأجيل حفل الزفاف، حيث كانا رتبا له موعدا سابقا لكن انشغالهم بمشاريعهما الفنية حال دون ذلك.
احمد-عز

أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
ولاد-رزق

أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
احمد-عز

عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org