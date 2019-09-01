أحمد فهمي في روما لأجل «العارف»| وهنا الزاهد: فضحتنا

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أحمد فهمي وهنا الزاهد

يحرص الفنان أحمد فهمي على مشاركة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لحظات حياته المختلفة، ودائمًا ما يصاحبها تعليقات ساخرة من قِبله، بالإضافة إلى تلقيه باستمرار تعليقات من خطيبته الفنانة هنا الزاهد.‏ ونشر اليوم الأحد، أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر فيها وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية، معلّقًا: "روما"، بينما علّقت هنا الزاهد على الصورة ممازحة "فهمي" بالقول: "إيه اللي انت بتهببه ده، فضحتنا".

يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" مع النجم أحمد عز، من تأليف محمد سيد بشير، ‏وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020‏‎، والفيلم يبعد "فهمي" عن الكوميديا بشكل كامل خاصةً أنه يتناول فكرة حرب العقول في