لا غبار عليها طبيا.. ما حكم الشرع في تجميد البويضات؟

ريم: تجميد البويضات الأفضل لعدم استعجال الزواج.. كريمة: تجميد البويضات والحيوانات المنوية محظور شرعا مهما كانت الدوافع.. نصير: أخشى سوء الاستخدام.. ومهنى: مرفوض

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

«لم أجد حتى الآن شريك حياتي المناسب»، كانت هذه الكلمات سببا في إثارة الجدل على مدار الساعات الأخيرة عندما فجرت «ريم مهنى» قنبلة من العيار الثقيل، كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وامتدت لتصل إلى الشارع المصري. المفاجأة تمثلت في إعلان ريم عن قيامها بتجميد بويضاتها لأنها لم تجد شريك حياتها المناسب، لتكون بذلك الفتاة المصرية الأولى التى تقدم على هذه الخطوة، وعلّلت إقدامها على هذه الخطوة بقولها: «أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي برسم خريطة حياتي فى العمل، وهذا أنسب لي».

الأولى في مصر في خطوة جريئة هى الأولى من نوعها، خرجت «ريم» على الملأ في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعلن إجراء عملية تجميد بويضاتها، حتى ظهور الزوج المناسب، مشددة على أن هذا الأمر كان مفاجأة للطبيب الخاص بها، الذى أبدى اندهاشه الشديد من هذا القرار بقوله:

الأولى في مصر

في خطوة جريئة هى الأولى من نوعها، خرجت «ريم» على الملأ في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعلن إجراء عملية تجميد بويضاتها، حتى ظهور الزوج المناسب، مشددة على أن هذا الأمر كان مفاجأة للطبيب الخاص بها، الذى أبدى اندهاشه الشديد من هذا القرار بقوله: «أنا عمرى ما سمعت إن فيه واحدة في مصر طلبت هذا الطلب».

«ريم» عمدت إلى توضيح طريقة تجميد البويضات من خلال الفيديو، وتساءلت: «يعنى إيه جمدت بويضاتى؟ يعنى عملية يتم فيها تنشيط إفراز البويضات، ثم سحب عدد من البويضات عن طريق فتحات صغيرة جدا بالبطن، سرعان ما تختفى بعد العملية، ويتم وضع البويضات في ثلاجة لتجميدها وحفظها». وأكدت أن «البويضات يتم حفظها لمدة تتجاوز عشرين عاما».

«تأخر زواج الفتيات وتحقيق الذات والوصول للزوج المناسب» كانت هذه الأسباب التى دفعت ريم لمشاركتها هذا الفيديو، مردفةً: «لا أتكهن بحساب الفترة التى سأتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذى ينال حبي، ومن الممكن أن يحدث هذا فى سن متأخرة بعد الأربعين ويكون وضع الإنجاب صعبا فى هذه السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل فى هذه المرحلة لعدم الاستعجال فى الزواج».

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

وللوقوف على الرأى الديني في عملية تجميد البويضات، «التحرير» تواصلت مع عدد من رجال الدين لمعرفة رأيهم في هذه العمليات، والدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن الحكم الشرعي لعملية تجميد البويضات واضح وظاهر، فلا تجوز مهما كانت الدوافع والأسباب التى تدفع الفتاة لهذه الأمور لأن الدين الإسلامي قد حدد المدة الزمنية الصحيحة للحمل، وأقلها 6 أشهر وأكثرها 9 أشهر، وهذه المدة التى يثبت بها النسب.

وأضاف كريمة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «عملية تجميد البويضات والحيوانات المنوية للرجال محظورة شرعا ويجب أن يغلق هذا الباب نهائيا؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا الأمر يفتح الباب أمام اختلاط الأنساب وتأجير الأرحام والتلاعب في هذه البويضات وغيرها من الأمور التى ما أنزل الله بها من سلطان».

وتابع: «في حال قامت فتاة بتجميد البويضات وتوفى زوجها، ماذا ستفعل؟ وكيف ستنجب؟».

الأزمة في سوء الاستخدام

الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر، قالت إن «عملية تجميد البويضات من الناحية الطبية لا غبار عليها، ولكن أخشى ما أخشاه سوء الاستخدام لهذه البويضات، كأن تستسهل الفتاة التى تقوم بهذه العملية أى علاقة لتخصيب هذه البويضات، أو أن يتم التلاعب في هذه البويضات أو بيعها والتجارة بها كأن يتم بيعها للنساء اللاتى لا ينجبن».

«نصير» أضافت في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لست ضد العلم ولكن لا أرحب بهذه العمليات، لأنها قد تكون بابا خلفيا لاختلاط الأنساب وتأجير الأرحام، فمن الممكن أن تقوم النساء ضعيفات الإيمان ببيع هذه البويضات لمحارمها، أو تستغلها استغلالا يتعارض مع التعاليم الدينية»، مشددة على أن عملية تجميد البويضات تحتاج إلى ثقافة دينية كبيرة جدا ووعى كبير جدا بخطورة هذا الأمر».

مرفوض

بينما عبر الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، عن رفضه القاطع لهذه العمليات، قائلا إن هذه الأمور مرفوضة، وتأتى من قبيل اللهو واللعب، ولا تجوز شرعا فهى «كلام فارغ» ولا يجوز «إزاى يعنى واحدة تجمد بويضاتها علشان ملقتش الراجل المناسب! ألم تجد أحدا في العالم يستحق أن تتزوجه! فلتذهب إلى الطبيب وهو من يحدد إذا ما كانت هذه تستحق أن تقوم بهذه العملية أم لا».

مهنى أكد في حديثه لـ«التحرير»: «الدول الأوروبية تريد أن تضلنا عن سبيل الله بمثل هذه الأمور، العالم تقدم وذهب إلى العلا ونحن نتحدث عن تجميد البويضات لعدم وجود زوج مناسب».