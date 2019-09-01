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لا غبار عليها طبيا.. ما حكم الشرع في تجميد البويضات؟

ريم: تجميد البويضات الأفضل لعدم استعجال الزواج.. كريمة: تجميد البويضات والحيوانات المنوية محظور شرعا مهما كانت الدوافع.. نصير: أخشى سوء الاستخدام.. ومهنى: مرفوض
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
تجميد البويضات
تجميد البويضات
«لم أجد حتى الآن شريك حياتي المناسب»، كانت هذه الكلمات سببا في إثارة الجدل على مدار الساعات الأخيرة عندما فجرت «ريم مهنى» قنبلة من العيار الثقيل، كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وامتدت لتصل إلى الشارع المصري. المفاجأة تمثلت في إعلان ريم عن قيامها بتجميد بويضاتها لأنها لم تجد شريك حياتها المناسب، لتكون بذلك الفتاة المصرية الأولى التى تقدم على هذه الخطوة، وعلّلت إقدامها على هذه الخطوة بقولها: «أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي برسم خريطة حياتي فى العمل، وهذا أنسب لي».
الأولى في مصر  في خطوة جريئة هى الأولى من نوعها، خرجت «ريم» على الملأ في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعلن إجراء عملية تجميد بويضاتها، حتى ظهور الزوج المناسب، مشددة على أن هذا الأمر كان مفاجأة للطبيب الخاص بها، الذى أبدى اندهاشه الشديد من هذا القرار بقوله:
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية إلى نحو 920 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد. وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، في تقرير لها اليوم، عن تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح 135 ألفًا و372 ملفا عائليا إلكترونيا، أي ما يعادل 441 و987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء بورسعيد.
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (3)

انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
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جيم نسائى

الجيم الإسلامي.. علماء دين يدعمون والسوشيال ميديا ترفض

«رياضة وعبادة».. كان هذا شعارا رفعته فتيات بورسعيد عندما أقدم سبع منهن على خطوة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية بافتتاح ما أطلقوا عليه اسم «الجيم الإسلامي» بهدف جذب أنظار السيدات الملتزمات والمنتقبات اللاتي يجدن غضاضة في الذهاب إلى مراكز «الجيم» بشكلها الحالي، خاصة أن الغالبية العظمى منها أصبحت تستخدم الموسيقى والأغاني الشعبية والأجنبية في ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إرضاء جميع الأذواق، قررت الفتيات استبدالها بالاستغفار والتسابيح والأذكار، ومنع الأغاني تماما.
جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
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أزهريون عن سجود محمد رمضان: غير مقبول.. ولسنا آلهة لنحاسبه

واجه الفنان محمد رمضان العديد من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ استفز ظهوره بقميص شفاف انتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف البعض المظهر الذي أطل به بـ"الغريب وغير المناسب"، غير أن حرصه على السجود على المسرح عقب نهاية الحفل، أثار حفيظة واستياء عدد من رجال الدين، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن للسجود مواضعَ، وأن "الغناء لا يجوز إلا في مناسبات كحب الوطن والدعوة إلى الفضائل والبعد عن الرذائل، كما أن عدم الاختلاط بالعاريات الغانيات الراقصات أمر واجب".
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شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
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