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لأول مرة بالإسكندرية..عيادة لإقلاع المرأة عن التدخين

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
تدخين المرأة
تدخين المرأة
قرر الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، يكون مقرها المركز الإقليمي لصحة المراة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تنضم لعيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي للصحة النفسية. وقال الدكتور هشام عقيل مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة بالإسكندرية، إن العيادة هي الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي، وكذلك انتشار التدخين الإلكتروني بين طالبات الجامعات.
وأضاف عقيل أن التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين في الفترة المقبلة، بالإضافة لعمل ندوات للتوعية داخل المنشآت الصحية والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والمصانع والشركات ودور العبادة، وكذلك متابعة سياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية، يأتي التزاما بـ"الاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
نقابة-الصيادلة

صيادلة عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: خطوة رائعة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتعد هيئة الدواء المصري بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. ومع موافقة الرئيس التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعات الماضية، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، نطرح معه العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تنجح الهيئة فى القضاء على مشكلات الأدوية؟
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سوق-الحضرة-بالإسكندرية

«أنشئ في عهد عبد الناصر».. تعرف على سوق الحضرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه تلاحظ وجود مشكلة في محور المحمودية الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي على محور طريق المحمودية، متمثلة في مشكلة سوق الخضار بمنطقة الحضرة، مطالبا بنقل السوق الذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، ومن الضروري التعامل مع الموقف. وذكر قنصوة أنه تم الانتهاء من التصميم الجديد لنقل وكالة الخضار لمنطقة مرغم على مساحة 120 فدانا، منها 40 فدانا للخضار والجزء الآخر منطقة لوجيستية.
ياسر-برهامى-سلفى

بعد الشروط الـ9.. هل ألقى ياسر برهامي خطبة العيد؟

أعلنت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، عدم وجود أي مخالفات خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن جميع الأمور سارت فى هدوء ولم يتم رصد أى مخالفات، كما أكدت أن الشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، لم يعتل أي منبر من المنابر المخصصة بساحات صلاة العيد لإلقاء خطبة العيد، رغم حصوله على تصريح من مديرية الأوقاف بالخطابة لمدة شهر متواصل، وذلك بعد فرض مجموعة من الشروط لإلقاء خطب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بأبو سليمان شرق المدينة.
الرئيس-السيسى

الرئيس يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».
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