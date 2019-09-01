لأول مرة بالإسكندرية..عيادة لإقلاع المرأة عن التدخين

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

تدخين المرأة

قرر الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، يكون مقرها المركز الإقليمي لصحة المراة بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تنضم لعيادات الإقلاع عن التدخين بمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي للصحة النفسية. وقال الدكتور هشام عقيل مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة بالإسكندرية، إن العيادة هي الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي، وكذلك انتشار التدخين الإلكتروني بين طالبات الجامعات.

وأضاف عقيل أن التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين في الفترة المقبلة، بالإضافة لعمل ندوات للتوعية داخل المنشآت الصحية والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والمصانع والشركات ودور العبادة، وكذلك متابعة سياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية، يأتي التزاما بـ"الاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك





وأضاف عقيل أن التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين في الفترة المقبلة، بالإضافة لعمل ندوات للتوعية داخل المنشآت الصحية والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والمصانع والشركات ودور العبادة، وكذلك متابعة سياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية، يأتي التزاما بـ"الاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك التبغ 2020 – 2030" والتي وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية.



وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صحتنا في أسلوب حياتنا"، التي تهدف إلى حث المواطنين على تناول الغذاء الصحي السليم، وممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، في ظل انتشار الظاهرة بشكل كبير بين الفتيات بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



